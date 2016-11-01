عاجل..هزة أرضية قوية تضرب شمال الجزائر

سجلت مساء اليوم السبت على التاسعة و43 دقيقة هزة أرضية ببني يلمان ولاية المسيلة بلغت شدتها 7ر4 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.

''شوف تيفي''

سجلت مساء اليوم السبت على التاسعة و43 دقيقة هزة أرضية ببني يلمان ولاية المسيلة بلغت شدتها 7ر4 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة قد حدد ب9 كلم شمال غرب بني يلمان، التي تقع شمال-غرب الولاية