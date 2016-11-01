 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..شاحنة لنقل قنينات الغاز تتعرض لحادث خطير بأكادير | حوادث و حقوق

بالصور..شاحنة لنقل قنينات الغاز تتعرض لحادث خطير بأكادير

عاجل و بالصورة : رئيس الحكومة وحميد شباط والحبيب المالكي بمائدة واحدة في هذه اللحظات بحضور إلياس العماري في عرس ولد ادريس لشكر | بوليتيك

عاجل و بالصورة : رئيس الحكومة وحميد شباط والحبيب المالكي بمائدة واحدة في هذه اللحظات بحضور إلياس

عاجل.. انفجار سيارة بطنجة واستنفار أمني كبير+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل.. انفجار سيارة بطنجة واستنفار أمني كبير+فيديو

خطير..فاجعة طرقية تهز بركان نتيجة انقلاب حافلة لنقل الركاب+صور | حوادث و حقوق

خطير..فاجعة طرقية تهز بركان نتيجة انقلاب حافلة لنقل الركاب+صور

مثير..هذا ما وقع لشاب أطلق اسم تنظيم الدولة الإسلامية على شبكة ويفي | مجتمع

مثير..هذا ما وقع لشاب أطلق اسم تنظيم الدولة الإسلامية على شبكة ويفي

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب شمال الجزائر | دولي

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب شمال الجزائر

بلخياط : سندافع عن رئيسنا أخنوش وهذه حقيقة إبتزاز الأحرار لبن كيران | بوليتيك

بلخياط : سندافع عن رئيسنا أخنوش وهذه حقيقة إبتزاز الأحرار لبن كيران

شكون بغا يتزوج.. ملياردير كيعرض أكثر من 100 مليار للراغب في الزواج من ابنته+صور | مجتمع

شكون بغا يتزوج.. ملياردير كيعرض أكثر من 100 مليار للراغب في الزواج من ابنته+صور

ياربي السلامة.. سيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صور | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. سيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صور

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب شمال الجزائر
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 23:11 عاجل..هزة أرضية قوية تضرب شمال الجزائر | دولي
عاجل..هزة أرضية قوية تضرب شمال الجزائر
سجلت مساء اليوم السبت على التاسعة و43 دقيقة هزة أرضية ببني يلمان ولاية المسيلة بلغت شدتها 7ر4 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.

 ''شوف تيفي''

 سجلت مساء اليوم السبت على التاسعة و43 دقيقة هزة أرضية ببني يلمان ولاية المسيلة بلغت شدتها 7ر4 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة قد حدد ب9 كلم شمال غرب بني يلمان، التي تقع شمال-غرب الولاية

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هزة أرضية ريشتر الجزائر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..إعتصامات وإضرابات في المدارس والمستشفيات والإدارات لمدة 6 أيام في بلاد بوتفليقة.. | دولي

عاجل..إعتصامات وإضرابات في المدارس والمستشفيات والإدارات لمدة 6 أيام في بلاد بوتفليقة..

عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء | دولي

عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة | دولي

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة

مجلس الوزراء الموريتاني يقترح تعديلا دستوريا يشمل تغيير العلم الوطني | دولي

مجلس الوزراء الموريتاني يقترح تعديلا دستوريا يشمل تغيير العلم الوطني

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو كليب جديد لـ Mr Shado - بعنوان عايشين وصابرين | زووم
منذ 13 دقيقة

فيديو كليب جديد لـ Mr Shado - بعنوان ''عايشين وصابرين''

المشهد الذي سيزعزع أعداء الوطن...أول مبنى ذكي في إفريقيا يحتفل بمغربية الصحراء | زووم

المشهد الذي سيزعزع أعداء الوطن...أول مبنى ذكي في إفريقيا يحتفل بمغربية الصحراء

الحصاد اليومي: تفكيك خلية إرهابية خطيرة قامت بتداريب عسكرية بغابات مدينة بتطوان | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: تفكيك خلية إرهابية خطيرة قامت بتداريب عسكرية بغابات مدينة بتطوان

هضرة الزنقة..شوفو أشنو كتعني كلمة التحناطعند لمغاربة | هضرة الزنقة

هضرة الزنقة..شوفو أشنو كتعني كلمة ''التحناط''عند لمغاربة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..شاحنة لنقل قنينات الغاز تتعرض لحادث خطير بأكادير | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

بالصور..شاحنة لنقل قنينات الغاز تتعرض لحادث خطير بأكادير

عاجل و بالصورة : رئيس الحكومة وحميد شباط والحبيب المالكي بمائدة واحدة في هذه اللحظات بحضور إلياس العماري في عرس ولد ادريس لشكر | بوليتيك

عاجل و بالصورة : رئيس الحكومة وحميد شباط والحبيب المالكي بمائدة واحدة في هذه اللحظات بحضور إلياس

عاجل.. انفجار سيارة بطنجة واستنفار أمني كبير+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل.. انفجار سيارة بطنجة واستنفار أمني كبير+فيديو

خطير..فاجعة طرقية تهز بركان نتيجة انقلاب حافلة لنقل الركاب+صور | حوادث و حقوق

خطير..فاجعة طرقية تهز بركان نتيجة انقلاب حافلة لنقل الركاب+صور

﻿ ﻿
أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.