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بلخياط : سندافع عن رئيسنا أخنوش وهذه حقيقة إبتزاز الأحرار لبن كيران
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 22:21 بلخياط : سندافع عن رئيسنا أخنوش وهذه حقيقة إبتزاز الأحرار لبن كيران | بوليتيك
بلخياط : سندافع عن رئيسنا أخنوش وهذه حقيقة إبتزاز الأحرار لبن كيران
صرح منصف بلخياط القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن النقاش الذي دار بين عزيز أخنوش وعبد الإله بن كيران بخصوص المشاورات لتشكيل الحكومة بناء ومفيد.

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 صرح منصف بلخياط القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن النقاش الذي دار بين عزيز أخنوش وعبد الإله بن كيران بخصوص المشاورات لتشكيل الحكومة بناء ومفيد.

وأكد وزير الشباب والرياضة السابق، أن عزيز أخنوش قال بأن حزب التجمع الوطني للأحرار مستعد للدخول إلى الحكومة مع المحافظة على الأغلبية الحالية، نظرا لكون الحزب مرتاح للحصيلة التي حققها سواء في التدبير الحكومي أو في نتائج الإنتخابات.

وأوضح منصف بلخياط أن الحزب سيدافع عن رئيسه عزيز أخنوش سواء "لصورته أو في عمله" مؤكدا إستعداد الحزب للتصدي عن الجهات التي تريد مهاجمته.

ونفى منصف بلخياط ما تداولته بعض الجهات المحسوبة على حزب العدالة والتنمية فيما يخص "الإبتزاز"، مؤكدا أن موقف الحزب الثابث هو إستفاذة الطبقات الفقيرة من دعم الدولة "لقنينة الغاز"، لكنه يرفض إستفاذة الميسورين من دعم الدولة.

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بلخياط تصريح الأحرار الحكومة بن كيران المشاورات أخنوش شوف تيفي

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