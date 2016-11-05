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شكون بغا يتزوج.. ملياردير كيعرض أكثر من 100 مليار للراغب في الزواج من ابنته+صور
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 21:53 شكون بغا يتزوج.. ملياردير كيعرض أكثر من 100 مليار للراغب في الزواج من ابنته+صور | مجتمع
شكون بغا يتزوج.. ملياردير كيعرض أكثر من 100 مليار للراغب في الزواج من ابنته+صور
كشفت العديد من المواقع العالمية، أخيراً، أن سيسيل تشاو الملياردير الصينى عرض مبلغاً قدره مليار دولار ''هونج كونجي''، أي ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي أي حوالي 130 مليار لمن يقنع ابنته بالزواج.

 ''شوف تيفي''

 كشفت العديد من المواقع العالمية، أخيراً، أن سيسيل تشاو الملياردير الصينى عرض مبلغاً قدره مليار دولار ''هونج كونجي''، أي ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي أي حوالي 130 مليار لمن يقنع ابنته بالزواج.


وأوضحت هذه المواقع التي نشرت تفاصيل هذا الخبر الغريب والطريف، أن ابنة الملياردير، التي توصلت بـ 20 ألف عرض زواج، طلبت من والدها أن يحترم رغبتها في عدم الزواج، لأنها مثلية الجنس ولا ترغب في الارتباط برجل بل بامرأة.

وقالت جيجي تشاو والتي ترأس مؤسسة خيرية بأنها غير غاضبة من والدها بسبب محاولاته لأنه فقط يريدها أن تكون سعيدة وقد وصفت محاولة أبيها تزويجها من رجل مقابل هذا المبلغ الضخم تعبير فقط عن الحب الأبوي لها.
شكون بغا يتزوج.. ملياردير كيعرض أكثر من 100 مليار للراغب في الزواج من ابنته+صورشكون بغا يتزوج.. ملياردير كيعرض أكثر من 100 مليار للراغب في الزواج من ابنته+صورشكون بغا يتزوج.. ملياردير كيعرض أكثر من 100 مليار للراغب في الزواج من ابنته+صورشكون بغا يتزوج.. ملياردير كيعرض أكثر من 100 مليار للراغب في الزواج من ابنته+صور

 

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