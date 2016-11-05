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ياربي السلامة.. سيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صور
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 21:43 ياربي السلامة.. سيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صور | حوادث و حقوق
ياربي السلامة.. سيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صور
شهدت مدينة الجديدة، عشية اليوم السبت، وقوع حادث خطير، يتمثل في سقوط سيدة وطفلها من نافدة حافلة للنقل العمومي كانا على متنها.

 "شوف تيفي"

شهدت مدينة الجديدة، عشية اليوم السبت، وقوع حادث خطير، يتمثل في سقوط سيدة وطفلها من نافدة حافلة للنقل العمومي كانا على متنها.

وحسب مصادر محلية فإن السيدة التي كانت تحمل طفلها، سقطت من النافذة التي كانت مغطاة بلوح معدني عوض الزجاج، إلا أن أحد الأشخاص تدخل في الوقت المناسب وخفف من حدة السقوط.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل الأم وطفلها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة. لتلقي العلاجات الضرورية.

 سيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صورسيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صورسيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صورسيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صورسيدة تسقط رفقة طفلها من نافذة حافلة للنقل العمومي بالجديدة+صور

 

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