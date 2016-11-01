السنغال ترحب بالملك محمد السادس وتخرج ببلاغ بهذا الخصوص..وهذا هو مضمونه

أفاد بلاغ للرئاسة السنغالية أن رئيس الجمهورية، ماكي سال، يرحب ويرجو مقاما طيبا للملك محمد السادس، الذي ينتظر أن يحل غدا الأحد بدكار في زيارة رسمية للسنغال.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفاد بلاغ للرئاسة السنغالية أن رئيس الجمهورية، ماكي سال، يرحب ويرجو مقاما طيبا للملك محمد السادس، الذي ينتظر أن يحل غدا الأحد بدكار في زيارة رسمية للسنغال.

وأوضح البلاغ الذي نشر اليوم السبت بدكار، أن '' الملك يبدأ انطلاقا من يوم سادس نونبر 2016، زيارة رسمية للسنغال، وأن الرئيس ماكي سال يرحب بضيفه الكبير ويرجو له مقاما طيبا بالسنغال''.

وأضاف المصدر ذاته أن ''مقام الملك بالسنغال يندرج في إطار توطيد علاقات الصداقة الودية والتعاون العريقة والمتميزة القائمة بين المغرب وجمهورية السنغال''.

وأبرز البلاغ أن الملك محمد السادس سيجري خلال مقامه محادثات معمقة مع الرئيس ماكي سال بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تهم التعاون من أجل التنمية بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة الملك ستتميز أيضا ب''أنشطة اجتماعية مهمة لفائدة الساكنة''.