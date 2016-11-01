بالفيديو بلخياط : أخنوش متشبث بالتحالف الحكومي السابق بدون إقصاء

كشف منصف بلخياط القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن عزيز أخنوش يرى ''أن التحالف الحكومي الأخير حقق نتائج جيدة على مستوى النتائج المحصل عليها في الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي أعطته

شوف تيفي

كشف منصف بلخياط القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن عزيز أخنوش يرى ''أن التحالف الحكومي الأخير حقق نتائج جيدة على مستوى النتائج المحصل عليها في الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي أعطته الأغلبية في مقاعد البرلمان''.

وأضاف بلخياط، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، لم يقصي أي حزب سياسي آخر أو طالب بذلك، لكنه متشبث بالأغلبية الحكومية الأخيرة، نظرا لكونه مرتاح للحصيلة التي حققها سواء في التدبير الحكومي أو في نتائج الإنتخابات.

وتابع بلخياط حديثه ''لشوف تيفي'' أن هذه الحكومة التي اشتغل فيها الحزب ''يدا في يد'' يرغب في إستمرارها والإشتغال ضمن مكوناتها.

ونفى بلخياط وجود شيئ إسمه الإقصاء إتجاه تنظيم سياسي أخر، واصفا طريقة إشتغال الحزب ''بأغراس أغراس''، مؤكدا بتشبث الحزب بالتحالف الحكومي الأخير.