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حصري وبالصور: هاشتاغ يكشف هوية مصور لحظة اعتقال المجرد ويفجر حقائق خطيرة
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 20:10 حصري وبالصور: هاشتاغ يكشف هوية مصور لحظة اعتقال المجرد ويفجر حقائق خطيرة | ثقافة و فنون
حصري وبالصور: هاشتاغ يكشف هوية مصور لحظة اعتقال المجرد ويفجر حقائق خطيرة
وضع حساب تحت اسم ''HELLO'' على هاشتاغ التضامن مع الفنان سعد المجرد بموقع التواصل الاجتماعي توتير، صوراً قيل بأنها تعود للشخص الذي يشتبه في قيامه بالتقاط الصورة التي توثق للحظة اعتقال ''المعلم'' بباريس.

''شوف تيفي''

وضع حساب تحت اسم ''HELLO'' على هاشتاغ التضامن مع الفنان سعد المجرد بموقع التواصل الاجتماعي توتير، صوراً قيل بأنها تعود للشخص الذي يشتبه في قيامه بالتقاط الصورة التي توثق للحظة اعتقال ''المعلم'' بباريس.

وبالإضافة إلى الهاشتاغ فإن حسابا على الانستغرام يحمل اسم '' saloumaroc''، نشر بدوره مجموعة من الصور التي وضعت بها أسهم حمراء تشير إلى الشخص المشكوك في أنه هو من قام بالتقاط الصورة مع سعد المجرد وأيضا مع صديقات الفتاة الفرنسية التي تتهم الفنان المغربي بالاغتصاب وهو الأمر الذي جعل المتفاعلين يتساءلون عن علاقة هذا الشخص بسعد لمجرد وبالفتيات المقربات من المشتكية الغريبة .

وكانت أصابع الاتهام في البداية موجهة إلى رضا البرادي مدير أعمال سعد المجرد، الذي نفى في تدوينة مثيرة بأنه من قام بتصوير لحظة اعتقال صديقه..يبدو أن قضية المجرد لازالت مغرية ومليئة بالمفاجآت..

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