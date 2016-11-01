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بالفيديو منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 19:31 بالفيديو منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22 | بوليتيك
بالفيديو منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22
قال منصف بلخياط القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن توقف المشاورات لتشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، راجع إلى إستضافة المغرب للمؤتمر العالمي للمناخ في دورته 22 والتي ستعرف

شوف تيفي

قال منصف بلخياط القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن توقف المشاورات لتشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، راجع إلى إستضافة المغرب للمؤتمر العالمي للمناخ في دورته 22 والتي ستعرف حضورا وازنا لزعماء دول العالم.
وأوضح بلخياط في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أن تقديراته حول إنهاء المشاورات وإخراج الحكومة إلى الوجود سيكون بعد ال''كوب 22'' الذي ستحتضنه مدينة مراكش إبتداء من الإثنين المقبل.
وأضاف بلخياط، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ''رجل حكيم ويعرف جيدا كيف يتصرف''، موضحا ان إحتراما كبيرا يجمع بن كيران وعزيز أخنوش داخل الحكومة السابقة وخلال اللقاءات التشاورية حول تشكيل الحكومة.
ونفى بلخياط وجود تأخر في تشكيل الحكومة الحالية، مصرحا ''أن بلجيكا لم تشكل الحكومة إلا بعد مرور أكثر من سنة و الجارة إسبانيا كذلك 9 أشهر''.
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بالفيديو منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22

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