هكذا يتحايل اختصاصيو الولادة على مرضاهم.. بعضهم يأخذون المني من طلاب كليات الطب

قصدَ زوجان أحد اختصاصيي الخصوبة الملقبين بـ''إله الأطفال'' في كندا، بسبب عدم قدرتهم على الإنجاب منذ سنوات، فاستطاعا إنجاب طفلة، وفق ما قالت محاميتهما فرانسيس مان لصحفية ''واشنطن بوسط''.

شوف تيفي

قصدَ زوجان أحد اختصاصيي الخصوبة الملقبين بـ''إله الأطفال'' في كندا، بسبب عدم قدرتهم على الإنجاب منذ سنوات، فاستطاعا إنجاب طفلة، وفق ما قالت محاميتهما فرانسيس مان لصحفية ''واشنطن بوسط''.

لكن بعد مرور ستة وعشرين عاما، اكتشفت الأسرة الحقيقة، فوالد ابنتهما البيولوجي لم يكن سوى الطبيب، وقد اكتشفا هذا الخبر الصادم بعد رؤية منشور على فيسبوك يقول ''ليس من المعتاد لشخصين من ذوي العيون الزرقاء ولادة طفل بني العينين''، فيما كانت ابنتهما ذات عينين بنيتين.

وقد أدى هذا الاكتشاف منذ سبعة أشهر إلى اكتشاف آخر، فقد علمت سيدة أخرى أن لها أختا غير شقيقة حملت بها أمها كذلك في عيادة الطبيب، بمنيّه، ظن والدا هذه السيدة أن المنيّ كان من متبرِّع مجهول. لذلك رُفعت شكاية إلى المحكمة العليا، قبل أن يعترف الطبيب بأفعاله، مؤكدا أنه بدافع إيجاد حل لوضعية بعض الأشخاص الذين يقصدونه في عيادته، طيلة ثلاثة عقود.

وقالت محامية الزوجين إنها لا تعرف كم سيبلغ عدد المدعين الذين قد يكونون منخرطين في النهاية في هذه الدعوى المقبلة. فبعد أن أكملوا عملية البحث عن الضحايا المحتملين، سيكون على المحامين أن يُقرروا ما إذا كان من الأفضل إقامة دعاوى قضائية فردية، أم الحصول على دعوى جماعية.

وقد أشارت تقارير إعلامية، مؤخرا، أن أحد الأطباء المتقاعدين أخبر 6 أشخاص بأنه قد استخدم منيه الخاص في حوالي 50 عملية تلقيح منذ السبعينات. وبحسب شبكة CBS الإخبارية، فقد أخبر الطبيب مرضاه بأنهم يتلقون الحيوانات المنوية من طلاب الطب.

كما أشارت CBS، إلى اختصاصي خصوبة آخر قد يكون الأب البيولوجي لما يصل إلى 70 طفلا ولدوا في الفترة ما بين 1976 و1998 في فيرجينيا الشمالية.



