إيطاليا تجري إتصالات هاتفية لتصدير الأزبال من جديد نحو المغرب

عادت قضية ''النفايات'' إلى التداول من جديد على الفضاء الأزرق الفايسبوك، حيث كشف بعض النشطاء بموقع التواصل الإجتماعي أن حاكم جزيرة صقلية قام بالتواصل مع العديد من الدول من أجل إستيراد النفايات.

شوف تيفي



عادت قضية ''النفايات'' إلى التداول من جديد على الفضاء الأزرق الفايسبوك، حيث كشف بعض النشطاء بموقع التواصل الإجتماعي أن حاكم جزيرة صقلية قام بالتواصل مع العديد من الدول من أجل إستيراد النفايات.

وذكرت مواقع إعلامية من إيطاليا أن حاكم صقلية قام بالإتصال بثلاث دول وهي المغرب وتونس وفرنسا، حيث عرض عليهم الحاكم خدمة إستقبال النفايات، لإستعمالها كمصدر للطاقة أو حرقها في أفران معامل الإسمنت.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر إعلامية بتونس أن وزارة البيئة طالبت حاكم منطقة صقلية التي تتمتع بالحكم الذاتي إلى البحث فورا عن طريقة لتصريف أطنان من النفايات، حيث قام الحاكم بربط إتصال هاتفي بكل من فرنسا وتونس والمغرب، لبحث إمكانية تصدير 180 ألف طن إليها.

وتأتي هذه الأخبار بعد الضجة التي أحدتثها النفايات التي وصلت الموانئ المغربية في وقت سابق والتي خلفت ردود فعل شعبية قوية رافضة لإستقبال المغرب للنفايات رغم إستعمالها كمولدات للحرارة بمعامل الإسمنت، حيث طالب المحتجون بعد الفضيحة الحكومة المغربية إلى تجهيز مصانع بالمغرب لتحويل النفايات المحلية إلى مواد قابلة لتوليد الطاقة.

من جهة ثانية، ربطت ''شوف تيفي'' إتصالا بمسؤول داخل الوزارة المكلفة بالبيئة، نفى من خلالها علمه بالواقعة، مستبعدا موافقة الوزارة أو السلطات الحكومية لإستيراد أي نفايات من خارج الوطن بعد الضجة التي أحدثت في هذا الموضوع، مؤكدا أن الوزارة ستنخرط في مشاريع وطنية من أجل تدوير وإستغلال النفايات المحلية.