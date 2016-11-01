 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري وبالصور: هاشتاغ يكشف هوية مصور لحظة اعتقال المجرد ويفجر حقائق خطيرة | ثقافة و فنون

حصري وبالصور: هاشتاغ يكشف هوية مصور لحظة اعتقال المجرد ويفجر حقائق خطيرة

بالفيديو منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22 | بوليتيك

بالفيديو منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22

هكذا يتحايل اختصاصيو الولادة على مرضاهم.. بعضهم يأخذون المني من طلاب كليات الطب | مجتمع

هكذا يتحايل اختصاصيو الولادة على مرضاهم.. بعضهم يأخذون المني من طلاب كليات الطب

إيطاليا تجري إتصالات هاتفية لتصدير الأزبال من جديد نحو المغرب | بوليتيك

إيطاليا تجري إتصالات هاتفية لتصدير الأزبال من جديد نحو المغرب

فضيحة.. هذا ما وقع لشاب وفتاة قاصر تم ضبطهما يمارسان الجنس بتزنيت | حوادث و حقوق

فضيحة.. هذا ما وقع لشاب وفتاة قاصر تم ضبطهما يمارسان الجنس بتزنيت

أخنوش يخرج عن صمته ويقطر الشمع بطريقة غاضبة على البيجيدي | بوليتيك

أخنوش يخرج عن صمته ويقطر الشمع بطريقة غاضبة على البيجيدي

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس | ثقافة و فنون

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية

قصوري : إلقاء الملك محمد السادس خطاب المسيرة من السنغال سابقة تحمل العديد من الإشارات والرسائل | بوليتيك

قصوري : إلقاء الملك محمد السادس خطاب المسيرة من السنغال سابقة تحمل ''العديد من الإشارات والرسائل''

مؤلم.. طفلة تقدم على الانتحار شنقا بالناظور | حوادث و حقوق

مؤلم.. طفلة تقدم على الانتحار شنقا بالناظور

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

فضيحة.. هذا ما وقع لشاب وفتاة قاصر تم ضبطهما يمارسان الجنس بتزنيت
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 18:52 فضيحة.. هذا ما وقع لشاب وفتاة قاصر تم ضبطهما يمارسان الجنس بتزنيت | حوادث و حقوق
فضيحة.. هذا ما وقع لشاب وفتاة قاصر تم ضبطهما يمارسان الجنس بتزنيت
اهتز دوار إدرايس بجماعة أربعاء الساحل بتزنيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على وقع فضيحة أخلاقية أبطالها شاب في مقتبل العمر وفتاة قاصر تم ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس داخل أحد المنازل.

''شوف تيفي''

اهتز دوار إدرايس بجماعة أربعاء الساحل بتزنيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على وقع فضيحة أخلاقية أبطالها شاب في مقتبل العمر وفتاة قاصر تم ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس داخل أحد المنازل.

وحسب مصادر من تزنيت فإن ساكنة الدوار، شكوا في وجود فتاة رفقة شاب من الدوار داخل المنزل ليقوموا بمحاصرته وإبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت على الفور بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، اقتحمت المنزل، وقامت باعتقال الشباب وعشيقته القاصر، حيت تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فضيحة ساكنة الدوار أربعاء الساحل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤلم.. طفلة تقدم على الانتحار شنقا بالناظور | حوادث و حقوق

مؤلم.. طفلة تقدم على الانتحار شنقا بالناظور

انفراد.. مول الما القاطع اللي روع المواطنين بجامع الفنا مختل عقلي.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

انفراد.. مول الما القاطع اللي روع المواطنين بجامع الفنا مختل عقلي.. وهذه هي التفاصيل

انفراد: شوف تيفي تنشر حقائق صادمة حول قاصرتي مراكش اللتان تتابعان بتهمة الشذوذ الجنسي.. أجي تشوفو لعجب العجاب | حوادث و حقوق

انفراد: ''شوف تيفي'' تنشر حقائق صادمة حول ''قاصرتي مراكش'' اللتان تتابعان بتهمة الشذوذ الجنسي.. أجي تشوفو لعجب العجاب

عاجل وخطير..شوافة حرقات دار فسيدي معروف بسباباللدون و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شوافة حرقات دار فسيدي معروف بسباب''اللدون'' و ها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو شنو لقاو في الشكلاط ...حضيو ولادكم يالمغاربة | زووم
منذ 48 دقيقة

شوفو شنو لقاو في الشكلاط ...حضيو ولادكم يالمغاربة

منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22 | تسجيلات صوتية

منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22

بالفيديو..شاهد مراكش في حلتها الجديدة - قمة المناخ كوب cop 22 | زووم

بالفيديو..شاهد مراكش في حلتها الجديدة - قمة المناخ كوب cop 22

فيديو صادم: فضيحة تنفجر بحي الحديقة 2..دانرناغادي تريب بسباب حمام عشوائي و المقدم و القايد ممسوقينش لينا | زووم

فيديو صادم: فضيحة تنفجر بحي الحديقة 2..دانرناغادي تريب بسباب حمام عشوائي و المقدم و القايد ممسوقينش لينا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري وبالصور: هاشتاغ يكشف هوية مصور لحظة اعتقال المجرد ويفجر حقائق خطيرة | ثقافة و فنون
منذ 25 دقيقة

حصري وبالصور: هاشتاغ يكشف هوية مصور لحظة اعتقال المجرد ويفجر حقائق خطيرة

بالفيديو منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22 | بوليتيك

بالفيديو منصف بلخياط : تشكيل الحكومة بعد الكوب 22

هكذا يتحايل اختصاصيو الولادة على مرضاهم.. بعضهم يأخذون المني من طلاب كليات الطب | مجتمع

هكذا يتحايل اختصاصيو الولادة على مرضاهم.. بعضهم يأخذون المني من طلاب كليات الطب

إيطاليا تجري إتصالات هاتفية لتصدير الأزبال من جديد نحو المغرب | بوليتيك

إيطاليا تجري إتصالات هاتفية لتصدير الأزبال من جديد نحو المغرب

﻿ ﻿
أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.