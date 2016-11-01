فضيحة.. هذا ما وقع لشاب وفتاة قاصر تم ضبطهما يمارسان الجنس بتزنيت

اهتز دوار إدرايس بجماعة أربعاء الساحل بتزنيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على وقع فضيحة أخلاقية أبطالها شاب في مقتبل العمر وفتاة قاصر تم ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس داخل أحد المنازل.

''شوف تيفي''



اهتز دوار إدرايس بجماعة أربعاء الساحل بتزنيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على وقع فضيحة أخلاقية أبطالها شاب في مقتبل العمر وفتاة قاصر تم ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس داخل أحد المنازل.

وحسب مصادر من تزنيت فإن ساكنة الدوار، شكوا في وجود فتاة رفقة شاب من الدوار داخل المنزل ليقوموا بمحاصرته وإبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت على الفور بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، اقتحمت المنزل، وقامت باعتقال الشباب وعشيقته القاصر، حيت تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.