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بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 18:43 أخنوش يخرج عن صمته ويقطر الشمع بطريقة غاضبة على البيجيدي | بوليتيك
أخنوش يخرج عن صمته ويقطر الشمع بطريقة غاضبة على البيجيدي
أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بيانا قبل قليل، يدين من أسماهم ''ببعض الجهات التي تسعى إلى تلميع صورتها السياسية والتشويش على مسار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي٬ عبر توجيه اتهامات باطلة تستهدف شخص

شوف تيفي 

أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بيانا قبل قليل، يدين من أسماهم ''ببعض الجهات التي تسعى إلى تلميع صورتها السياسية والتشويش على مسار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي٬ عبر توجيه اتهامات باطلة تستهدف شخص رئيسه، والأسس الراسخة التي يستمد منها التجمع الوطني الأحرار هويته السياسية''.

وحسب منطوق بيان حزب عزيز أخنوش، فهذه ''الهجمة الغير مسبوقة التي أطلقتها هذه الجهات بالتزامن مع التشاورات لتشكيل التحالف الحكومي القادم، تمثل اتهاما خطيرا للحزب ولرئيسه في ظل وضعية استثنائية تعيشها بلادنا، الغرض منها إلصاق صورة الحزب المعارض للإصلاح الاجتماعي والتنموي بحزب التجمع الوطني للأحرار٬ في حين أن الحزب دائما انخرط بكل كفاءاته وجهوده في تحقيق مشاريع مجتمعية وتنموية تخدم المواطن المغربي٬ وكان ولا يزال يحمل مقترحات جدية يعمل على تطبيقها''.

وندد حزب الحمامة بالمستوى غير الأخلاقي من ''الهجمات والضرب تحت الحزام بدون مبرر، فإننا نجدد تأكيدنا على مواقفنا الثابتة من احترام الشرعية الديمقراطية والمسار الإصلاحي الذي دشنه المغرب منذ دستور 2011''.

وعبر حزب الأحرار في بيانه ''عدم رضاه عن هذه الاتهامات المزيفة والكاذبة''، مجددا العهد على الالتزام بمبادئ الحزب وبموافقه خلال المشاورات الحكومية الماضية، ''وليس عبر هذه الهجمات الرخيصة سنغير من توجهنا الثابت''يقول بيان حزب أخنوش.

 

 

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أخنوش الحكومة الإصلاح الإستثناء الكفاءة الأحرار بيان شوف تيفي

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