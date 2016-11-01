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قصوري : إلقاء الملك محمد السادس خطاب المسيرة من السنغال سابقة تحمل ''العديد من الإشارات والرسائل''
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 18:00 قصوري : إلقاء الملك محمد السادس خطاب المسيرة من السنغال سابقة تحمل العديد من الإشارات والرسائل | بوليتيك
قصوري : إلقاء الملك محمد السادس خطاب المسيرة من السنغال سابقة تحمل ''العديد من الإشارات والرسائل''
على خلفية إلقاء الملك محمد السادس لخطاب المسيرة من العاصمة السينغالية دكار،قال المحلل السياسي إدريس قصوري'' إن مسألة الفضاء والمكان للخطاب الملكي لا تهم لأنه شأن داخلي، ولأن المتلقي الأول هو الشعب

شوف تيفي

على خلفية إلقاء الملك محمد السادس لخطاب المسيرة من العاصمة السينغالية دكار،قال المحلل السياسي إدريس قصوري'' إن مسألة الفضاء والمكان للخطاب الملكي لا تهم لأنه شأن داخلي، ولأن المتلقي الأول هو الشعب المغربي ولا علاقة لها بأي طرف آخر.''

وتابع قصوري في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس له كامل الصلاحية في إختيار ''المكان والمنبر الذي يريده لإلقاء خطاباته''، مؤكدا أن ''دينامية الدبلوماسية الملكية المنفتحة والمرنة كسرت طابوهات إلقاء الخطاب بالضرورة من المغرب''.

وكشف قصوري، أن سابقة إلقاء الملك محمد السادس لخطابه من العاصمة السينغالية دكار، تحمل العديد من الرسائل والإشارات، لنبذ المواقف المتصلبة والمتحجرة لبعض الدول الإقليمية والإفريقية إتجاه بعض القضايا، يقابلها نضج في السياسة التشاركية بين المغرب ودول أخرى تجاوزت العلاقات الكلاسيكية وتأسيس لسياسة صلبة.

وأضاف قصوري، أن النضج السياسي الذي أبان عنه بعض القادة الإفريقية ''يبشر بخير'' لتجاوز التوقعات والمواقف السياسية المتصلبة ودفع عجلة السلم والإستقرار، وهذه رسائل تصب في صالح القضية الوطنية، وتفتح الباب أمام تجاوز المشاكل التي تعيش فيها القارة الإفريقية وإيجاد حلول لمجموعة من القضايا العالقة.

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السياسة قصوري الملك السنغال الإشارات الخطاب شوف تيفي

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أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

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