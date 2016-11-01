مؤلم.. طفلة تقدم على الانتحار شنقا بالناظور

قامت طفلة، اليوم السبت، بوضع حد لحياتها بطريقة مروعة، حينما أقدمت على شنق نفسها داخل منزل أسرتها الكائن بحي أولاد بوطيب الفوقاني بمدينة الناظور .

''شوف تيفي''

قامت طفلة، اليوم السبت، بوضع حد لحياتها بطريقة مروعة، حينما أقدمت على شنق نفسها داخل منزل أسرتها الكائن بحي أولاد بوطيب الفوقاني بمدينة الناظور .

وحسب مصادر محلية فإن الطفلة المنتحرة التي تبلغ قيد حياتها 14 عاما وتدرس بالقسم الثالث إعدادي، قامت في غفلة من أفراد أسرتها بشنق نفسها لأسباب تبقى مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، حلت بمكان الواقعة، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى المستشفى لإخضاعها للتشريح.