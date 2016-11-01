انفراد.. مول الما القاطع اللي روع المواطنين بجامع الفنا مختل عقلي.. وهذه هي التفاصيل

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الذي روع المواطنين بواسطة مادة الأسيد ''الما قاطع'' بالقرب من ساحة جامع الفنا بمراكش، هو مختل عقلي، وقد تم نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالمدينة الحمراء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الذي روع المواطنين بواسطة مادة الأسيد ''الما قاطع'' بالقرب من ساحة جامع الفنا بمراكش، هو مختل عقلي، وقد تم نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالمدينة الحمراء.

وكانت الفرقة السياحية، قد تمكنت اليوم السبت، من اعتقال شاب في عقده الثاني بالمنطقة القريبة من ساحة جامع لفنا وممر البرانس، وهو يحمل قنينة مادة الأسيد ويهدد بسكبها على نفسه وعلى المتواجدين بعين المكان.