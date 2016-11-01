انفراد: ''شوف تيفي'' تنشر حقائق صادمة حول ''قاصرتي مراكش'' اللتان تتابعان بتهمة الشذوذ الجنسي.. أجي تشوفو لعجب العجاب

مباشرة بعد نشر خبر اعتقال قاصرتين بمراكش، بسبب ما قيل حول ''ضبطهما وهما يتبادلان القبل فوق سطح منزل''، تناسلت عدة روايات حول أسباب ودواعي اعتقالهما، خاصة بعد دخول بعض الفعاليات الحقوقية على الخط.

شوف تيفي



مباشرة بعد نشر خبر اعتقال قاصرتين بمراكش، بسبب ما قيل حول ''ضبطهما وهما يتبادلان القبل فوق سطح منزل''، تناسلت عدة روايات حول أسباب ودواعي اعتقالهما، خاصة بعد دخول بعض الفعاليات الحقوقية على الخط. لكن بين ما نشر إلى حدود الآن حول هذه القضية وبين الواقع، بون شاسع.

''شوف تيفي'' التي تابعت قضية القاصرتين عن كثب، حصلت على معلومات حصرية، صادمة، حول الأسباب الحقيقية لاعتقال القاصرتين. حيث ربطت اتصالات مكثفة من أجل ملامسة كل الجوانب المتعلقة بـ''قاصرتي مراكش''

وحول ملابسات وظروف هذه القضية، نفى مصدر أمني ''الإشاعات والاختلافات'' التي رافقت هذا الملف، خاصة تلك التي، يقول المصدر، زعمت أن مصالح الأمن أوقفت الفتاتان في حالة تلبس بالمثلية والشذوذ، وهي المزاعم التي تم الترويج لها مؤخرا من طرف صفحات فايسبوكية لأشخاص محسوبين وفق المصدر ذاته على جمعيات الدفاع عن الحريات الفردية.

وأكد المصدر نفسه، أن سيدة تنحدر من مدينة الدار البيضاء كانت قد تقدمت بشكاية إلى مصالح الأمن بمراكش، تطلب فيها التحقق من وضعية ابنتها البالغة من العمر 16 سنة، والتي عثرت عليها بالمدينة الحمراء بعد مدة من مغادرتها مسكن العائلة، حيث لاحظت عليها وجود احمرار في أماكن معينة من جسدها، وضبطت صورا مخلة داخل هاتفها النقال.

وعلى ضوء هذه التصريحات، فتحت الشرطة القضائية بحثا في شبهة التغرير بقاصرة، غير أن التحريات المنجزة أكدت أن فتاة أخرى تنحدر من مدينة مكناس، تبلغ من العمر 17 سنة وتشكل موضوع بحث من طرف عائلتها، هي التي كانت ترتبط معها بعلاقة شاذة بعدما تعرفت عليها عن طريق مواقع الدردشة بشبكة الأنترنت.

هذا وعقدت غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الجمعة 4 نونبر الجاري، أولى جلساتها للبت في القضية التي تتابع فيها قاصرتان في حالة سراح، من أجل أفعال التشرد والشذوذ، قبل أن ترجأ هيئة الحكم النظر في القضية إلى غاية 25 نونبر الجاري لفسح المجال للدفاع قصد الاطلاع على الملف وإعداد دفوعاته.

وكان قاضي الأحداث لدى نفس الهيئة القضائية، والذي عرضت عليه الفتاتان يوم الثلاثاء الماضي، قد قرر تسليمهما لعائلتهما مع تحديد جلسة اليوم الجمعة الماضية، للنظر في الأفعال المنسوبة إليهما.

وقد تم تضمين الإجراءات المنجزة في هذه القضية في محضر قانوني، أحيل على النيابة العامة المختصة، حيث تقرر إخلاء سبيل الفتاتان وعرضهما على غرفة الأحداث في حالة سراح.

وتأتي هذه المعطيات الجديدة، حسب المصدر ذاته، لتضع حدا لكل الروايات التي تناسلت على ضوء ملف القاصرتين، خاصة وأن العديد من الأصوات المحسوبة على جبهة الدفاع عن الحريات الفردية كانت قد بنت سيناريوهات ''مغلوطة'' حول الملف، في محاولة لممارسة الضغط عبر الاحتجاج على متابعة القاصرتين، وذلك بالتزامن مع احتضان المغرب قمة المناخ ''كوب 22''.. لكن يبدو أن الشكاية التي تقدمت بها والدة إحدى الفتيات بعدما شكَّت في تعرضها للاستغلال، قد بدت كما لو أنها ماء بارد صُب على ظهور أصحاب هذه الأصوات.. مادام الأمر هنا يتطابق مع العبارة الشهيرة ''وشهد شاهد من أهلها''.