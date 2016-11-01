عاجل..إعتصامات وإضرابات في المدارس والمستشفيات والإدارات لمدة 6 أيام في بلاد بوتفليقة..

كشف موقع ''النهار'' الجزائري، قبل فليل، أن التكتل النقابي لمختلف القطاعات بالجزائر، قرر اليوم السبت، تنظيم إضراب لعدة أيام ابتداء من يوم 21 نونبر الجاري في المدراس والمستشفيات والإدارات.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''النهار'' الجزائري، قبل فليل، أن التكتل النقابي لمختلف القطاعات بالجزائر، قرر اليوم السبت، تنظيم إضراب لعدة أيام ابتداء من يوم 21 نونبر الجاري في المدراس والمستشفيات والإدارات.

وأضاف المصدر ذاته بأن التكتل النقابي، قرر حسبما نشره على صفحته الرسمية ''فايسبوك'' تنظيم اعتصام يوم 21 نونبر أمام مقرات الولايات، وإقامة اعتصام جهوي يوم 23 من نفس الشهر في كل من بومرداس، سطيف، الأغواط ووهران، بالإضافة إلى تنظيم إضراب أيام 27 و28 و29 من شهر نونبر الجاري مع اعتصام يوم 27 من نفس الشهر أمام مقر المجلس الوطني الشعبي.