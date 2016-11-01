تزامنا مع المشاورات...ولد إدريس لشكر يجمع الحكومة والمعارضة فعراسية

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قالت مصادر مطلعة، أن جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية توصلوا بدعوة من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي لحضور حفل عقد قران نجله الأكبر مساء اليوم بمدينة الدارالبيضاء.

شوف تيفي 

قالت مصادر مطلعة، أن جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية توصلوا بدعوة من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي لحضور حفل عقد قران نجله الأكبر مساء اليوم بمدينة الدارالبيضاء.
وأوضحت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة تلقى دعوة لحضور الحفل رفقة قياديين بحزب العدالة والتنمية والوزراء الحاليين في حكومة تصريف الأعمال.

وإستنادا لذات المصادر، يرتقب حضور أغلب زعماء الأحزاب السياسية، حيث ينتظر حضور كل من حميد شباط و إلياس العماري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت ذات المصادر، أن أغلب المدعوين أعطوا موافقتهم المبدئية وليست النهائية، لكن حضورهم في مناسبة إحتفالية يمكن أن يساعد في تلطيف الأجواء بين الزعماء السياسيين، تمهيدا لتشكيل الحكومة التي لم تكتمل بعد رغم إتفاق كل من حزب العدالة والتنمية والإستقلال والتقدم والإشتراكية.

 

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