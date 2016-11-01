 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس | ثقافة و فنون

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية

قصوري : إلقاء الملك محمد السادس خطاب المسيرة من السنغال سابقة تحمل العديد من الإشارات والرسائل | بوليتيك

قصوري : إلقاء الملك محمد السادس خطاب المسيرة من السنغال سابقة تحمل ''العديد من الإشارات والرسائل''

مؤلم.. طفلة تقدم على الانتحار شنقا بالناظور | حوادث و حقوق

مؤلم.. طفلة تقدم على الانتحار شنقا بالناظور

انفراد.. مول الما القاطع اللي روع المواطنين بجامع الفنا مختل عقلي.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

انفراد.. مول الما القاطع اللي روع المواطنين بجامع الفنا مختل عقلي.. وهذه هي التفاصيل

انفراد: شوف تيفي تنشر حقائق صادمة حول قاصرتي مراكش اللتان تتابعان بتهمة الشذوذ الجنسي.. أجي تشوفو لعجب العجاب | حوادث و حقوق

انفراد: ''شوف تيفي'' تنشر حقائق صادمة حول ''قاصرتي مراكش'' اللتان تتابعان بتهمة الشذوذ الجنسي.. أجي

عاجل..إعتصامات وإضرابات في المدارس والمستشفيات والإدارات لمدة 6 أيام في بلاد بوتفليقة.. | دولي

عاجل..إعتصامات وإضرابات في المدارس والمستشفيات والإدارات لمدة 6 أيام في بلاد بوتفليقة..

تزامنا مع المشاورات...ولد إدريس لشكر يجمع الحكومة والمعارضة فعراسية | بوليتيك

تزامنا مع المشاورات...ولد إدريس لشكر يجمع الحكومة والمعارضة فعراسية

عاجل.. خبر جد سار بخصوص سعد لمجرد.. تفاصيل جديدة وحصرية بخصوص المحاكمة | ثقافة و فنون

عاجل.. خبر جد سار بخصوص سعد لمجرد.. تفاصيل جديدة وحصرية بخصوص المحاكمة

حصري و بالصور .. هؤلاء هم المغاربة المشاركين في اراب كاستينغ لهذا الموسم وهذه هي مدنهم . | ثقافة و فنون

حصري و بالصور .. هؤلاء هم المغاربة المشاركين في ''اراب كاستينغ'' لهذا الموسم وهذه هي مدنهم .

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل.. خبر جد سار بخصوص سعد لمجرد.. تفاصيل جديدة وحصرية بخصوص المحاكمة
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 16:37 عاجل.. خبر جد سار بخصوص سعد لمجرد.. تفاصيل جديدة وحصرية بخصوص المحاكمة | ثقافة و فنون
عاجل.. خبر جد سار بخصوص سعد لمجرد.. تفاصيل جديدة وحصرية بخصوص المحاكمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد قريب من هيئة الدفاع الخاصة بالفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية، أن هذا الأخير وعائلته وعشاقه في العالم العربي، سيكونون مع موعد لسماع خبر سار بخصوص

 ''شوف تيفي''

 علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد قريب من هيئة الدفاع الخاصة بالفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية، أن هذا الأخير وعائلته وعشاقه في العالم العربي، سيكونون مع موعد لسماع خبر سار بخصوص القضية خلال جلسة الأسبوع المقبل، وذلك في إشارة منه إلى أن هناك احتمالا كبيرا في حصول ''المعلم'' على السراح المؤقت، نظرا لظهور العديد من المعطيات الجديدة.

وحسب نفس المصدر فإن الجلسة التي من المحتمل أن تعقد فعالياتها الخميس المقبل، ستعرف ظهور معطيات جديدة ستكون لصالح لمجرد، نظرا لمشاركة الشهود الذين حضروا تفاصيل الواقعة لأول مرة في جلسات المحاكمة.

وأوضح المصدر ذاته بأن ما تم تداوله بخصوص حصول لمجرد على السراح المؤقت ووضع سوار إلكتروني في قدمه، يبقى مجرد تخمينات، مؤكدا بأن القضاء الفرنسي لم يتخذ بعد قراره بهذا الخصوص.

وأضاف ذات المصدر والذي أكد قربه من تفاصيل المحاكمة، بأن الفنان سعد لمجرد، كان ضحية فخ، وأيادي خفية تربصت به وساهمت في الإيقاع به في هذه الورطة، متمنيا أن يكون القضاء الفرنسي المعروف بنزاهته رحيما به خلال النطق بالحكم.

 

 

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هيئة الدفاع سعد لمجرد هيئة الدفاع الفنان المغربي المعلم العالم العربي الشهود جلسات المحاكمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس | ثقافة و فنون

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس

حصري و بالصور .. هؤلاء هم المغاربة المشاركين في اراب كاستينغ لهذا الموسم وهذه هي مدنهم . | ثقافة و فنون

حصري و بالصور .. هؤلاء هم المغاربة المشاركين في ''اراب كاستينغ'' لهذا الموسم وهذه هي مدنهم .

مؤثر: نزهة الركراكي ترفع تحديا باسم الأمومة التي تسكنها لن أغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتي | ثقافة و فنون

مؤثر: نزهة الركراكي ترفع تحديا باسم الأمومة التي تسكنها ''لن أغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتي''

بالفيديو..قـضيـة سعد لمجرد عـلى قـناة أمريــكيـــة !!! و كذلك فسخ عقد إشهار مع شركة بيبسي العالمية | ثقافة و فنون

بالفيديو..قـضيـة سعد لمجرد عـلى قـناة أمريــكيـــة !!! و كذلك فسخ عقد إشهار مع شركة بيبسي العالمية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم: فضيحة تنفجر بحي الحديقة 2..دانرناغادي تريب بسباب حمام عشوائي و المقدم و القايد ممسوقينش لينا | زووم
منذ 4 دقائق

فيديو صادم: فضيحة تنفجر بحي الحديقة 2..دانرناغادي تريب بسباب حمام عشوائي و المقدم و القايد ممسوقينش لينا

راجلي كان ديواني وعطاونا الدار ودابا منين تقاعد بغاو يشردونا..الله يجازيكم بخير عاونونا | بــووز

راجلي كان ديواني وعطاونا الدار ودابا منين تقاعد بغاو يشردونا..الله يجازيكم بخير عاونونا

مؤثر جداً..حالة مأساوية لشاب وسيم حوله سرطان ناذر إلى مجرد كثلة لحمية | بــووز

مؤثر جداً..حالة مأساوية لشاب وسيم حوله سرطان ناذر إلى مجرد كثلة لحمية

التبوريشة.. شاهد لأول مرة كواليس أروع أغنية في تاريخ المغرب صوت الحسن ينادي | زووم

التبوريشة.. شاهد لأول مرة كواليس أروع أغنية في تاريخ المغرب '' صوت الحسن ينادي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية بباريس | ثقافة و فنون
منذ 32 دقيقة

بالفيديو والصورة..هذه هي حقيقة تعرض المتضامنين مع سعد لمجرد للعنصرية من طرف الشرطة الفرنسية

قصوري : إلقاء الملك محمد السادس خطاب المسيرة من السنغال سابقة تحمل العديد من الإشارات والرسائل | بوليتيك

قصوري : إلقاء الملك محمد السادس خطاب المسيرة من السنغال سابقة تحمل ''العديد من الإشارات والرسائل''

مؤلم.. طفلة تقدم على الانتحار شنقا بالناظور | حوادث و حقوق

مؤلم.. طفلة تقدم على الانتحار شنقا بالناظور

انفراد.. مول الما القاطع اللي روع المواطنين بجامع الفنا مختل عقلي.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

انفراد.. مول الما القاطع اللي روع المواطنين بجامع الفنا مختل عقلي.. وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.