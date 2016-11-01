عاجل.. خبر جد سار بخصوص سعد لمجرد.. تفاصيل جديدة وحصرية بخصوص المحاكمة

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد قريب من هيئة الدفاع الخاصة بالفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية، أن هذا الأخير وعائلته وعشاقه في العالم العربي، سيكونون مع موعد لسماع خبر سار بخصوص

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد قريب من هيئة الدفاع الخاصة بالفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية، أن هذا الأخير وعائلته وعشاقه في العالم العربي، سيكونون مع موعد لسماع خبر سار بخصوص القضية خلال جلسة الأسبوع المقبل، وذلك في إشارة منه إلى أن هناك احتمالا كبيرا في حصول ''المعلم'' على السراح المؤقت، نظرا لظهور العديد من المعطيات الجديدة.

وحسب نفس المصدر فإن الجلسة التي من المحتمل أن تعقد فعالياتها الخميس المقبل، ستعرف ظهور معطيات جديدة ستكون لصالح لمجرد، نظرا لمشاركة الشهود الذين حضروا تفاصيل الواقعة لأول مرة في جلسات المحاكمة.

وأوضح المصدر ذاته بأن ما تم تداوله بخصوص حصول لمجرد على السراح المؤقت ووضع سوار إلكتروني في قدمه، يبقى مجرد تخمينات، مؤكدا بأن القضاء الفرنسي لم يتخذ بعد قراره بهذا الخصوص.

وأضاف ذات المصدر والذي أكد قربه من تفاصيل المحاكمة، بأن الفنان سعد لمجرد، كان ضحية فخ، وأيادي خفية تربصت به وساهمت في الإيقاع به في هذه الورطة، متمنيا أن يكون القضاء الفرنسي المعروف بنزاهته رحيما به خلال النطق بالحكم.