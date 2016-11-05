حصري و بالصور .. هؤلاء هم المغاربة المشاركين في ''اراب كاستينغ'' لهذا الموسم وهذه هي مدنهم .

سيعرف الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب التمثيلية “Arab Casting”، والذي بدأ تصويره منذ أيام ، مشاركة مغربية قوية خلال موسمه الثاني اذ سيشارك ستة مشاركين من مختلف المدن المغربية وهم عبدالخالق

'' شوف تيفي '' :علاء الصنوبري



سيعرف الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب التمثيلية “Arab Casting”، والذي بدأ تصويره منذ أيام ، مشاركة مغربية قوية خلال موسمه الثاني اذ سيشارك ستة مشاركين من مختلف المدن المغربية وهم عبدالخالق الخديسي من مدينة فاس وهيبة بوية من الدار البيضاء وعبدالله جوال وحسناء من الرباط وغزلان من أكادير و أخيرا نجوى من مدينة طنجة .



يشار إلى أن إدارة البرنامج قررت الاستعانة بالممثل الكويتي طارق العلي، ليحل بديلًا للنجمة اللبنانية كارمن لبس ، خصوصًا بعد تعرض اللجنة لانتقادات خلال الموسم الأول لعدم وجود عضو من الخليج. لتضم اللجنة بذلك كل من الفنانة غادة عبد الرازق، قصى خولي، باسل خياط، طارق العلي.

أما عن مكان عرضه فيذكر أنّ بيروت لن تستضيف موسم هذه السنة و ستتولى أبو ظبي المهمّة ما يعني أنّ منهجية الديكور والتنظيم وطاقم العمل كلّها ستتغير، مع الإشارة إلى أن ''ارب كاستينغ'' هو برنامجٌ مبنيٌ على انتقاء الموهبة الأكثر كفاءة واحترافاً في مجال التمثيل، وعلى أساسه يفوز من بين المشتركين فتاةٌ واحدة كأفضل ممثلة وشاب واحد كأفضل ممثّلٍ في الوطن العربي.