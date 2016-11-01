 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري و بالصور .. هؤلاء هم المغاربة المشاركين في اراب كاستينغ لهذا الموسم وهذه هي مدنهم . | ثقافة و فنون

حصري و بالصور .. هؤلاء هم المغاربة المشاركين في ''اراب كاستينغ'' لهذا الموسم وهذه هي مدنهم .

تطورات مثيرة في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا هو موعد المحاكمة | مجتمع

تطورات مثيرة في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا هو موعد المحاكمة

ها علاش كاين علم إسرائيل فمراكش بمناسبة تنظيم مؤتمر المناخ كوب 22 | بوليتيك

ها علاش كاين علم إسرائيل فمراكش بمناسبة تنظيم مؤتمر المناخ ''كوب 22''

عاجل وخطير..شوافة حرقات دار فسيدي معروف بسباباللدون و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شوافة حرقات دار فسيدي معروف بسباب''اللدون'' و ها شنو وقع

عاجل وخطير.. شاب روع المواطنين بواسطة لما قاطعبالقرب من جامع لفنا بمراكش+صورة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. شاب روع المواطنين بواسطة "لما قاطع"بالقرب من جامع لفنا بمراكش+صورة

بالصور.. مضاربة خايبة في سلا قدام البوليس | حوادث و حقوق

بالصور.. مضاربة خايبة في سلا قدام البوليس

بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها | مجتمع

بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها

عاجل.. يا ربي السلامة ها شنو وقع بسبب سقوط رافعة بميناء البيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. يا ربي السلامة ها شنو وقع بسبب سقوط رافعة بميناء البيضاء.. وهذه هي التفاصيل

بالصور : مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة | بوليتيك

بالصور : مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

تطورات مثيرة في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا هو موعد المحاكمة
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 15:53 تطورات مثيرة في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا هو موعد المحاكمة | مجتمع
تطورات مثيرة في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا هو موعد المحاكمة
أكد مصدر مقرب من عائلة الطالبة صابرين ل''شوف تيفي''، أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في قضية مقتل الطالبة صابرين وذلك بتاريخ الثلاثاء 29 نونبر 2016 .

'' شوف تيفي ''

أكد مصدر مقرب من عائلة الطالبة صابرين ل''شوف تيفي''، أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في قضية مقتل الطالبة صابرين وذلك بتاريخ الثلاثاء 29 نونبر 2016 

و تجدر الاشارة أن كل من المهدي المتهم الأول بالقضية و صديقه أمين يتابعان في حالة اعتقال وتتابع كوثر الصديقة المقربة لصابرين في حالة سراح مؤقت بعد ادائها كفالة مالية قدرها 10آلاف درهم ولاتزال التحقيقات متواصلة في القضية وخاصة بعد إدلاء والدها بتسجيلات صوتية جديدة لعناصر الأمن من شانها أن تكشف عن تفاصيل و تطورات مثيرة في القضية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تطورات مثيرة في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا هو موعد المحاكمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها | مجتمع

بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها

مثير.. زوج طلق زوجته في شهر العسل بعد أن رآها بدون ماكياج..وها كيفاش عاق بها+صورة | مجتمع

مثير.. زوج طلق زوجته في شهر العسل بعد أن رآها بدون ماكياج..وها كيفاش عاق بها+صورة

17 مليون مشترك في الإنترنيت بالمغرب حتى الفصل الثالث من سنة 2016 | مجتمع

17 مليون مشترك في الإنترنيت بالمغرب حتى الفصل الثالث من سنة 2016

عاجل..انتهاء مسيرة الحسيمة السلمية التضامنية مع محسن فكري.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل..انتهاء مسيرة الحسيمة السلمية التضامنية مع محسن فكري.. وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

التبوريشة.. شاهد لأول مرة كواليس أروع أغنية في تاريخ المغرب صوت الحسن ينادي | زووم
منذ 1 دقيقة

التبوريشة.. شاهد لأول مرة كواليس أروع أغنية في تاريخ المغرب '' صوت الحسن ينادي''

الممرضين المغاربة يحتجون بالرباط..بغينا نعرفو علاش الحكومة كتقصينا؟ | بــووز

الممرضين المغاربة يحتجون بالرباط..بغينا نعرفو علاش الحكومة كتقصينا؟

لجنة الإشراف على COP 22 تنظم بحدائق المنارة عرض بصري رائع على شاشة من الماء | قنوات أخرى

لجنة الإشراف على COP 22 تنظم بحدائق المنارة عرض بصري رائع على شاشة من الماء

فيديو جديد للفتاة الفرنسية التي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب.. شوفو أشنو كادير فالكابراري‎ | زووم

فيديو جديد للفتاة الفرنسية التي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب.. شوفو أشنو كادير فالكابراري‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري و بالصور .. هؤلاء هم المغاربة المشاركين في اراب كاستينغ لهذا الموسم وهذه هي مدنهم . | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

حصري و بالصور .. هؤلاء هم المغاربة المشاركين في ''اراب كاستينغ'' لهذا الموسم وهذه هي مدنهم .

تطورات مثيرة في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا هو موعد المحاكمة | مجتمع

تطورات مثيرة في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا هو موعد المحاكمة

ها علاش كاين علم إسرائيل فمراكش بمناسبة تنظيم مؤتمر المناخ كوب 22 | بوليتيك

ها علاش كاين علم إسرائيل فمراكش بمناسبة تنظيم مؤتمر المناخ ''كوب 22''

عاجل وخطير..شوافة حرقات دار فسيدي معروف بسباباللدون و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شوافة حرقات دار فسيدي معروف بسباب''اللدون'' و ها شنو وقع

﻿ ﻿
أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.