تطورات مثيرة في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا هو موعد المحاكمة

أكد مصدر مقرب من عائلة الطالبة صابرين ل''شوف تيفي''، أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في قضية مقتل الطالبة صابرين وذلك بتاريخ الثلاثاء 29 نونبر 2016 .

'' شوف تيفي ''



أكد مصدر مقرب من عائلة الطالبة صابرين ل''شوف تيفي''، أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في قضية مقتل الطالبة صابرين وذلك بتاريخ الثلاثاء 29 نونبر 2016

و تجدر الاشارة أن كل من المهدي المتهم الأول بالقضية و صديقه أمين يتابعان في حالة اعتقال وتتابع كوثر الصديقة المقربة لصابرين في حالة سراح مؤقت بعد ادائها كفالة مالية قدرها 10آلاف درهم ولاتزال التحقيقات متواصلة في القضية وخاصة بعد إدلاء والدها بتسجيلات صوتية جديدة لعناصر الأمن من شانها أن تكشف عن تفاصيل و تطورات مثيرة في القضية.