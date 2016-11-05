ها علاش كاين علم إسرائيل فمراكش بمناسبة تنظيم مؤتمر المناخ ''كوب 22''

أثارت صورة تم التقاطها بمراكش قبل يومين، يظهر من خلالها علم إسرائيل بين أعلام الدول المشاركة في المؤتمر العالمي ''كوب 22''، موجة من الاحتجاجات بمواقع التواصل الاجتماعي.. ذلك أنه بين مندد ومستنكر لغرس

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أثارت صورة تم التقاطها بمراكش قبل يومين، يظهر من خلالها علم إسرائيل بين أعلام الدول المشاركة في المؤتمر العالمي ''كوب 22''، موجة من الاحتجاجات بمواقع التواصل الاجتماعي.. ذلك أنه بين مندد ومستنكر لغرس هذا العلم الذي يرمز لكيان استيطاني، له باع طويل من الصراع مع العرب، عادت مسألة التطبيع مع إسرائيل للواجهة لتهيمن على النقاش الفايسبوكي.

والواقع، وهذا ما يؤكده بعض المهتمين بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، إن مشاركة إسرائيل في هذا الحدث الدولي الهام المقام بالقرية المخصصة للمؤتمر بباب إغلي بمراكش بين 7 و18 نونبر الجاري، لا يعكس الموقف الرسمي والشعبي للمغرب والمغاربة من هذا الكيان. بدليل أن المغرب قطع منذ سنوات علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، كما أنه عضو فعال في مساندة الشعب الفلسطيني بشهادة أبناء الضفة والقطاع والسياسيين بكل من حركتي فتح وحماس، ناهيك عن الدور المحوري الذي يلعبه الملك محمد السادس من خلال رئاسته للجنة القدس، التي تظل الهيئة الوحيدة الوفية إلى حدود الآن بدعم الفلسطينيين. وبالتالي، لا يمكن للمغرب، أن يعصف هكذا بكل هذه الجهود من أجل سواد عيون هذا الكيان الاستيطاني. لكن ثمة مبرر لوجود هذا العلم في المغرب، وهو، يقول المختصون، أن الفضاء العام المخصص لاحتضان أشغال مؤتمر ''كوب 22'' بمراكش، يعتبر فضاءً أمميا، تديره منظمة الأمم المتحدة من خلال إشرافها على تنظيم هذا المنتدى العالمي الهام.