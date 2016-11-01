عاجل وخطير..شوافة حرقات دار فسيدي معروف بسباب''اللدون'' و ها شنو وقع

اهتز سكان حي سيدي معروف بالدار البيضاء،صباح اليوم السبت على وقع حريق مهول اندلع في منزل ''شوافة'' بإحدى العمارات السكنية.

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اهتز سكان حي سيدي معروف بالدار البيضاء،صباح اليوم السبت على وقع حريق مهول اندلع في منزل ''شوافة'' بإحدى العمارات السكنية.

و حسب مصادرنا،يعود سبب الحريق إلى استعمال الشوافة لمادة ''اللدون''،الذي تستعمله في أعمال السحر و الشعوذة.

و بعد هذا الحريق الذي لم يخلف خسائر بشرية،احتج سكان العمارة بقوة على الشوافة ،محملينها المسؤولية فيما وقع.