عاجل وخطير..شوافة حرقات دار فسيدي معروف بسباب''اللدون'' و ها شنو وقع

شوف تيفي:
اهتز سكان حي سيدي معروف بالدار البيضاء،صباح اليوم السبت على وقع حريق مهول اندلع في منزل ''شوافة'' بإحدى العمارات السكنية.
و حسب مصادرنا،يعود سبب الحريق إلى استعمال الشوافة لمادة ''اللدون''،الذي تستعمله في أعمال السحر و الشعوذة.
و بعد هذا الحريق الذي لم يخلف خسائر بشرية،احتج سكان العمارة بقوة على الشوافة ،محملينها المسؤولية فيما وقع.
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