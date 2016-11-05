عاجل وخطير.. شاب روع المواطنين بواسطة "لما قاطع"بالقرب من جامع لفنا بمراكش+صورة

"شوف تيفي"
تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل، بمدينة مراكش، من اعتقال شاب في عقده الثاني بالقرب من جامع لفنا، بعد أن خلق حالة من الفوضى بعين المكان.
وحسب مصادر محلية مراكشية فإن المعني بالأمر كان في حالة هيجان وهو يحمل قنينة من مادة الأسيد " الما قاطع"، حيث هدد بسكبها على نفسه وعلى المارة قبل أن تتدخل الفرقة السياحية التي قامت باعتقاله بالرغم من محاولته الفرار.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الفرقة السياحية، قامت باقتياد الشاب إلى الدائرة الأمنية الخامسة من أجل التحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
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