بالصور.. مضاربة خايبة في سلا قدام البوليس

شهد حي الرحمة بمدينة سلا، اليوم السبت، اندلاع شجار عنيف بين شابين، انتهى بتدخل المصالح الأمنية التي قامت باعتقالهما.

"شوف تيفي"

شهد حي الرحمة بمدينة سلا، اليوم السبت، اندلاع شجار عنيف بين شابين، انتهى بتدخل المصالح الأمنية التي قامت باعتقالهما.

وتظهر صور تداولتها صفحات فايسبوكية سلاوية اللحظات الأولى للشجار العنيف بين الشابين أمام سيارة الشرطة، قبل أن يتم اعتقالهما واقتيادهما للتحقيق معهما.

جدير بالذكر أن العديد من أحياء مدينة سلا ومن بينها الحي المذكور، يعتبر من النقاط السواء التي تعرف بشكل دائم أحداثا مشابهة.

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