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بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 14:01 بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها | مجتمع
بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها
نفى مصدر مقرب من لمياء معتمد الفتاة التي كانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن معاناتها بالسعودية قبل أن تعود إلى أرض الوطن، أن يكون والد هذه الأخيرة ''خالد معتمد'' قد قام بطردها كما تم تداوله على بعض المواقع

 "شوف تيفي"

 نفى مصدر مقرب من لمياء معتمد الفتاة التي كانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن معاناتها بالسعودية قبل أن تعود إلى أرض الوطن، أن يكون والد هذه الأخيرة "خالد معتمد" قد قام بطردها كما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية بعدما  ظهرت على الفايسبوك في صور مسربة وهي تضع مساحيق التجميل وترتدي ملابس غير محتشمة.

وفي هذا الصدد، حاولت "شوف تيفي" ربط الاتصال بـ "خالد معتمد" والد لمياء، للاستفسار حول ما تم تداوله بخصوص طرده لابنته، لكن هاتفه ظل خارج التغطية.

وكانت العديد من الصفحات الفايسبوكية، قد تداولت صورة لفتاة تضع مساحيق التجميل، قِيل بأنها تعود للشابة لمياء، وأن هذه الأخيرة هي من وضعتها  على حسابها الخاص بالفايسبوك، وحاولت شوف تيفي التأكد من حقيقة الصور من مصادر مقربة من لمياء لكنه لن يؤكد أو ينفي..

بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خالد معتمد لمياء معتمد الفايسبوك الصورة ملابس طرد مساحيق التجميل

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