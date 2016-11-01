عاجل.. يا ربي السلامة ها شنو وقع بسبب سقوط رافعة بميناء البيضاء.. وهذه هي التفاصيل

شهد ميناء الدار البيضاء، قبل قليل، حادثا خطيرا، عقب سقوط رافعة، ما تسبب في مقتل عامل كان متواجداً بعين المكان.

''شوف تيفي''

شهد ميناء الدار البيضاء، قبل قليل، حادثا خطيرا، عقب سقوط رافعة، ما تسبب في مقتل عامل كان متواجداً بعين المكان.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الهالك البالغ من العمر 45 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور نتيجة خطورة الإصابة التي تعرض لها، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى ابن رشد.

وأوضح ذات المصدر بأن السبب في سقوط الرافعة التي تستخدم في حمل الحاويات، يبقى إلى حدود اللحظة مجهولا.