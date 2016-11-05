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بالصور : مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 13:29 بالصور : مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة | بوليتيك
بالصور : مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة
يحتج في هذه الأثناء المئات من الممرضين بالعاصمة الرباط مطالبين بتنفيذ محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، خاصة على مستوى الشق المتعلق بتطبيق المعادلة العلمية والإدارية.

شوف تيفي

يحتج في هذه الأثناء المئات من الممرضين بالعاصمة الرباط مطالبين بتنفيذ محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، خاصة على مستوى الشق المتعلق بتطبيق المعادلة العلمية والإدارية.

وتأتي الخطوة الإحتجاجية ضد وزارة الصحة، بعد مقاطعة امتحان الكفاءة المهنية الذي برمجته الوزارة يوم الأحد 30 أكتوبر الماضي، والذي عرف مقاطعة تم تقديرها بنسبة 90 في المئة على المستوى الوطني.

وإنطلقت المسيرة الإحتجاجية التي قدرتها مصادرنا من عين المكان بحوالي 2000 ممرض وممرضة، ''إنطلقت'' حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا من ساحة باب الأحد، على أن تنتهي أمام البرلمان.

ويطالب المحتجون الحكومة ووزارة الصحة بتنفيذ إلتزاماتها السابقة في محضر 5 يوليوز 2011، والقاضية بمنح المعادلة الإدارية لجميع الممرضين والممرضات عبر إعادة تصنيف خريجي معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي.
مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلةمسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة

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