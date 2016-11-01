 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها | مجتمع

بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها

عاجل.. يا ربي السلامة ها شنو وقع بسبب سقوط رافعة بميناء البيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. يا ربي السلامة ها شنو وقع بسبب سقوط رافعة بميناء البيضاء.. وهذه هي التفاصيل

بالصور : مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة | بوليتيك

بالصور : مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة

عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء | دولي

عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء

خطير ولا يصدق..ها شنو لقاو عند مول الزريعة في أكادير | حوادث و حقوق

خطير ولا يصدق..ها شنو لقاو عند مول الزريعة في أكادير

مؤثر: نزهة الركراكي ترفع تحديا باسم الأمومة التي تسكنها لن أغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتي | ثقافة و فنون

مؤثر: نزهة الركراكي ترفع تحديا باسم الأمومة التي تسكنها ''لن أغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتي''

بالصورة.. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. مغاربة يُطلقون حملة لمقاطعة الكازوال والبنزين | اقتصاد

بالصورة.. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. مغاربة يُطلقون حملة لمقاطعة الكازوال والبنزين

مثير.. زوج طلق زوجته في شهر العسل بعد أن رآها بدون ماكياج..وها كيفاش عاق بها+صورة | مجتمع

مثير.. زوج طلق زوجته في شهر العسل بعد أن رآها بدون ماكياج..وها كيفاش عاق بها+صورة

جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم محسن فكري | بوليتيك

جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم ''محسن

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 13:06 عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء | دولي
عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء
خرج سكان حيث السلام بمنطقة عين الصفراء، في وقفة احتجاجية، اليوم السبت، حيث أقدموا على غلق الطريق بمدخل المدينة، من خلال إشعال العجلات المطاطية، وغلق الطريق الرئيسي، مطالبين بالتنمية في منطقتهم

''شوف تيفي''

خرج سكان حيث السلام بمنطقة عين الصفراء، في وقفة احتجاجية، اليوم السبت، حيث أقدموا على غلق الطريق بمدخل المدينة، من خلال إشعال العجلات المطاطية، وغلق الطريق الرئيسي، مطالبين بالتنمية في منطقتهم لأنها مهمشة من قبل السلطات المعنية وذلك حسب موقع النهار الجزائري.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية اليوم السبت، أن اشتباكات عنيفة، اندلعت أمس الجمعة في قرية قرب تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، بين قوات الأمن الجزائرية والمقيمين الغاضبين من تجاوزات الشرطة، حيث تجمع المتظاهرون الذين طالبوا بالحق في السكن، وقاموا برشق الشرطة بالحجارة ما دفع هذه الأخيرة إلى الرد باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وحسب موقع''TSA'' الجزائري فإن الوضع متوتر في منطقة القبائل منذ يومين في هذه المنطقة، بسبب سخط المواطنين عقب عرض قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، موضحا بأن المحتجين قاموا بحرق شاحنة لجمع القمامة خلال مواجهتهم الخطيرة للشرطة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تيز وزو عي الصفراء النهار الجزائري منطقة القبائل المقيمين الغاز المسيل للدموع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة | دولي

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة

مجلس الوزراء الموريتاني يقترح تعديلا دستوريا يشمل تغيير العلم الوطني | دولي

مجلس الوزراء الموريتاني يقترح تعديلا دستوريا يشمل تغيير العلم الوطني

عاجل وبالفيديو.. عادل إمام يتعرض لحادثة سير بتونس.. وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل وبالفيديو.. عادل إمام يتعرض لحادثة سير بتونس.. وهذه هي التفاصيل

إقالة وزير الشؤون الدينية بتونس بعد إنتقاده السعودية | دولي

إقالة وزير الشؤون الدينية بتونس بعد إنتقاده السعودية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطيب جمعة : هاعلاش مابقاتش تاطيح الشتاء.. خـطبة جـميييلة تستحق المشاهدة | زووم
منذ 54 دقيقة

خطيب جمعة : هاعلاش مابقاتش تاطيح الشتاء.. خـطبة جـميييلة تستحق المشاهدة

بركة يبدع ويهدي جديده للأطفال بعنوان : ماما نوضي - MAMA NOUDI | زووم

بركة يبدع ويهدي جديده للأطفال بعنوان : ماما نوضي - MAMA NOUDI

نسولو الناس : شوفو شنو قالوا المغاربة على والد المرحوم محسن فكري | نسولو الناس

نسولو الناس : شوفو شنو قالوا المغاربة على والد المرحوم ''محسن فكري''

والد محسن فكري يكشف حقيقة شيك الملك محمد السادس | زووم

والد محسن فكري يكشف حقيقة شيك الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها | مجتمع
منذ 29 دقيقة

بعد عودتها من السعودية.. هذه هي حقيقة طرد لمياء من منزل والدها

عاجل.. يا ربي السلامة ها شنو وقع بسبب سقوط رافعة بميناء البيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. يا ربي السلامة ها شنو وقع بسبب سقوط رافعة بميناء البيضاء.. وهذه هي التفاصيل

بالصور : مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة | بوليتيك

بالصور : مسيرة إحتجاجية للممرضين بالرباط من أجل المعادلة

عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء | دولي

عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء

﻿ ﻿
أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.