عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر وها شنو وقع في القبائل ومنطقة عين الصفراء

خرج سكان حيث السلام بمنطقة عين الصفراء، في وقفة احتجاجية، اليوم السبت، حيث أقدموا على غلق الطريق بمدخل المدينة، من خلال إشعال العجلات المطاطية، وغلق الطريق الرئيسي، مطالبين بالتنمية في منطقتهم

''شوف تيفي''

خرج سكان حيث السلام بمنطقة عين الصفراء، في وقفة احتجاجية، اليوم السبت، حيث أقدموا على غلق الطريق بمدخل المدينة، من خلال إشعال العجلات المطاطية، وغلق الطريق الرئيسي، مطالبين بالتنمية في منطقتهم لأنها مهمشة من قبل السلطات المعنية وذلك حسب موقع النهار الجزائري.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية اليوم السبت، أن اشتباكات عنيفة، اندلعت أمس الجمعة في قرية قرب تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، بين قوات الأمن الجزائرية والمقيمين الغاضبين من تجاوزات الشرطة، حيث تجمع المتظاهرون الذين طالبوا بالحق في السكن، وقاموا برشق الشرطة بالحجارة ما دفع هذه الأخيرة إلى الرد باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وحسب موقع''TSA'' الجزائري فإن الوضع متوتر في منطقة القبائل منذ يومين في هذه المنطقة، بسبب سخط المواطنين عقب عرض قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، موضحا بأن المحتجين قاموا بحرق شاحنة لجمع القمامة خلال مواجهتهم الخطيرة للشرطة.



