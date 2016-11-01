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خطير ولا يصدق..ها شنو لقاو عند مول الزريعة في أكادير
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 12:39 خطير ولا يصدق..ها شنو لقاو عند مول الزريعة في أكادير | حوادث و حقوق
خطير ولا يصدق..ها شنو لقاو عند مول الزريعة في أكادير
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص على مستوى حي الداخلة، من أجل الاتجار في المخدرات والسجائر المهربة والأقراص المهيجة ومادة ''المعجون''.

 ''شوف تيفي''

 تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص على مستوى حي الداخلة، من أجل الاتجار في المخدرات والسجائر المهربة والأقراص المهيجة ومادة ''المعجون''.

 

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، الذي يعمل بائعا للفواكه الجافة ''مول الزريعة''، متلبسا بترويج المخدرات داخل المحل الذي يشتغل فيه، حيث أسفر التفتيش عن ضبط كميات من الممنوعات، عبارة عن قطع مجزأة ومعدة للبيع من مخدر الشيرا، علب من السجائر و''المعسل'' المهرب، العازل الطبي وأقراص مهيجة، وكمية من مادة ''المعجون''.

 

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة فور استكمال البحث.

 

 

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المغرب شوف تيفي أكادير المخدرات مادة المعجون الحراسة النظرية مخدر الشيرا المعسل حي الداخلة

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