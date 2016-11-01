مؤثر: نزهة الركراكي ترفع تحديا باسم الأمومة التي تسكنها ''لن أغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مقرب من عائلة ''المعلم''، أنه بالرغم من استمرار محنة اعتقال الفنان سعد لمجرد، إلا أن مؤشر التفاؤل بات مرتفعا عند الفنانين نزهة الركراكي والبشير عبدو بإمكانية انتهاء محنة

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مقرب من عائلة ''المعلم''، أنه بالرغم من استمرار محنة اعتقال الفنان سعد لمجرد، إلا أن مؤشر التفاؤل بات مرتفعا عند الفنانين نزهة الركراكي والبشير عبدو بإمكانية انتهاء محنة ابنهما.

وتبعا للمصدر ذاته، أقرت الفنانة نزهة الركراكي إلى بعض المقربين منها، أنها مؤمنة ببراءة فلذة كبدها سعد، قبل أن ترفع بقوة الأمومة التي تسكنها تحديا مشروعا، بكونها لن تغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتها. وهذا يعني حسب المصدر، أن الركراكي، في حال استمرت محنة سعد لا قدر الله ، لن تغادر التراب الفرنسي، لسبب بسيط، هو أنها لا تستطيع العيش بعيدا عن قرة عينها. ''الله يحد الباس ويفرج هاذ الكربة للي طولات بلا قياس''.



