بالصورة.. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. مغاربة يُطلقون حملة لمقاطعة الكازوال والبنزين

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا، تكشف ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب خلال الآونة الأخيرة.

''شوف تيفي''

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا، تكشف ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب خلال الآونة الأخيرة.



وطالب النشطاء بمناسبة تداول هذه الصورة بإطلاق حملة فايسبوكية تهدف إلى مقاطعة البنزين والكازوال، وبالتالي توقف تحرك السيارات والشاحنات والذي قد يكلف المسؤولين عن قطاع المحروقات في البلاد بالإضافة إلى قطاعات أخرى مرتبطة به خسائر مادية جسيمة ولو لمدة 24 ساعة.



وتفاعل آخرون وعبروا عن استغرابهم وغضبهم الشديد من الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات بالمغرب بالرغم من تراجع سعر برميل البترول على الصعيد العالمي.



