مثير.. زوج طلق زوجته في شهر العسل بعد أن رآها بدون ماكياج..وها كيفاش عاق بها+صورة

انتهت قصة حب جميلة بين زوجين بجنوب إفريقيا، بعد أيام قليلة عقب الارتباط، وتحديدا في شهر العسل الذي يعتبر أجمل شهر يجمع بين الزوجين في بداية الحياة الزوجية.

''شوف تيفي''

انتهت قصة حب جميلة بين زوجين بجنوب إفريقيا، بعد أيام قليلة عقب الارتباط، وتحديدا في شهر العسل الذي يعتبر أجمل شهر يجمع بين الزوجين في بداية الحياة الزوجية.



فحسب موقع ''العربية.نت'' فإن رجلا، قام بتطليق زوجته، بمبومالانجا، بجنوب إفريقيا، خلال شهر العسل بعد أن رآها على طبيعتها بدون مكياج ومستحضرات تجميل لأول مرة، وقد صدم الرجل بشكل زوجته الحقيقي، فيما صدمت هي بالقرار الذي اتخذه على السريع، لدرجة أنها قصدت معالجا نفسانيا لمتابعة حالتها.



وذكرت تقارير إعلامية أخرى يضيف الموقع المذكور، أن الرجل كان قد اصطحب زوجته إلى خليج ريشاردز بجوهنزبورغ، لقضاء شهر العسل، وبعد أن أخذا حماما كانت بدايته ممتعة خرجا بطريقة تراجيدية، حين زال ماكياج العروس فبدت على حقيقتها، لدرجة أن العريس لم يعرفها، فقرر على الفور وضع حد للعلاقة التي ربطتهما مدة 3 أشهر والتي بدأت عن طريق ''فيسبوك''.



واعتبر الزوج أن زوجته البالغة 35 سنة عاما ليست بقدر الجمال الذي كانت تبدو عليه قبل الزواج، واتهمها بخداعه باستخدامها المفرط لمستحضرات التجميل بما فيها الرموش المستعارة.





