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جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم ''محسن فكري''
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 12:06 جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم محسن فكري | بوليتيك
جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم ''محسن فكري''
وجهت جريدة العلم في افتتاحيتها ليوم السبت 5 نونبر 2016 أصبع الاتهام لوزير الفلاحة والصيد البحري أخنوش، وحملته المسؤولية السياسية في حادث محسن فكري، بائع السمك في الحسيمة.

شوف تيفي
وجهت جريدة العلم في افتتاحيتها ليوم السبت 5 نونبر 2016 أصبع الاتهام لوزير الفلاحة والصيد البحري أخنوش، وحملته المسؤولية السياسية في حادث محسن فكري، بائع السمك في الحسيمة.
وطرحت السؤال العريض : من يتحمل المسؤولية السياسية فيما حصل؟
ألا يعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري مسؤولا سياسيا مباشرا عن المأساة التي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وهي بهذا تحيل على ملف الحيطي وأوزين الذين تحملا مسؤوليتهما السياسية في أحداث سابقة وتمت إقالة الوزير أوزين أو الكوبل الذي أثار الجدل .
صاحب المقال قال :''المغاربة لا ينتظرون الاكتفاء بالزج بالصغار في غياهب السجون لجبر الخواطر وتهدئة النفوس، ولكن الرأي العام ينتظر أن يتحمل الكبار مسؤوليتهم السياسية فيما حدث''.
كما أن المقالة أحالت على أسلوب أخنوش في إخراس و إسكات وسائل الإعلام عن طريق ''توزيع'' الأموال عليها، وأكد : “في حالة الوفاة المأساوية للفقيد محسن فكري بمدينة الحسيمة لم يجرؤ أحد على الحديث عن المسؤولية السياسية للوزير الوصي على القطاع، وردّ بعضهم سبب ذلك إلى أن الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري هو في نفس الوقت رجل أعمال كبير ومستثمر من المستثمرين الرئيسيين في العديد من القطاعات خصوصا في قطاع المحروقات، وأن الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام الوطنية تحصل على نصيبها من كعكة الاشهارات التي يوزعها المعني بالأمر، وعلق أحدهم ساخرا على هذا الأمر بالقول :''إن دفتر شيكات الرجل ضخم وقادر على إسكات الجميع''.

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جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم محسن فكري

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