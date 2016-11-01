 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤثر: نزهة الركراكي ترفع تحديا باسم الأمومة التي تسكنها لن أغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتي | ثقافة و فنون

مؤثر: نزهة الركراكي ترفع تحديا باسم الأمومة التي تسكنها ''لن أغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتي''

بالصورة.. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. مغاربة يُطلقون حملة لمقاطعة الكازوال والبنزين | اقتصاد

بالصورة.. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. مغاربة يُطلقون حملة لمقاطعة الكازوال والبنزين

مثير.. زوج طلق زوجته في شهر العسل بعد أن رآها بدون ماكياج..وها كيفاش عاق بها+صورة | مجتمع

مثير.. زوج طلق زوجته في شهر العسل بعد أن رآها بدون ماكياج..وها كيفاش عاق بها+صورة

جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم محسن فكري | بوليتيك

جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم ''محسن

بالفيديو : شقيق محسن فكري يتبرأ من تصريحات شخص مجهول حول تهديد حصاد لأسرته وينعته بالسفيه | بوليتيك

بالفيديو : شقيق ''محسن فكري'' يتبرأ من تصريحات شخص مجهول حول تهديد حصاد لأسرته وينعته بالسفيه

مثير.. مقهى يقدم القهوة والمونيكات الجنسية للزبناء مقابل 450 درهم | حوادث و حقوق

مثير.. مقهى يقدم القهوة والمونيكات الجنسية للزبناء مقابل 450 درهم

بالفيديو..قـضيـة سعد لمجرد عـلى قـناة أمريــكيـــة !!! و كذلك فسخ عقد إشهار مع شركة بيبسي العالمية | ثقافة و فنون

بالفيديو..قـضيـة سعد لمجرد عـلى قـناة أمريــكيـــة !!! و كذلك فسخ عقد إشهار مع شركة بيبسي العالمية

اعتقال نيمار بمدينة امنتانوت..وها علاش | حوادث و حقوق

اعتقال نيمار بمدينة امنتانوت..وها علاش

البيجيدي يتبرأ من سيارات المرسيدس التي إقتناها مجلس المستشارين | بوليتيك

البيجيدي يتبرأ من سيارات ''المرسيدس'' التي إقتناها مجلس المستشارين

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بالفيديو : شقيق ''محسن فكري'' يتبرأ من تصريحات شخص مجهول حول تهديد حصاد لأسرته وينعته بالسفيه
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 12:04 بالفيديو : شقيق محسن فكري يتبرأ من تصريحات شخص مجهول حول تهديد حصاد لأسرته وينعته بالسفيه | بوليتيك
بالفيديو : شقيق ''محسن فكري'' يتبرأ من تصريحات شخص مجهول حول تهديد حصاد لأسرته وينعته بالسفيه
كشف مقطع فيديو لشقيق المرحوم ''محسن فكري''، أن تصريح أحد المتظاهرين في كلمته بالوقفة الاحتجاجية بمدينة الحسيمة مساء أمس الجمعة بتهديد وزير الداخلية أحمد حصاد لعائلة الضحية، مدعيا بكونه إبن خالة

شوف تيفي

كشف مقطع فيديو لشقيق المرحوم ''محسن فكري''، أن تصريح أحد المتظاهرين في كلمته بالوقفة الاحتجاجية بمدينة الحسيمة مساء أمس الجمعة بتهديد وزير الداخلية أحمد حصاد لعائلة الضحية، مدعيا بكونه إبن خالة ''محسن فكري''، غير صحيحة وأقواله واتهاماته باطلة.

وتابع شقيق المرحوم، أن ما قاله الشخص أمام المتظاهرين، من كون وزير الداخلية محمد حصاد، قام بتهديد أب محسن قائلا له ''إن أي فتنة تحدث في المغرب ستكون أنت مسؤولا عنها''، مجرد أكاذيب ملفقة، وأن الشخص ''إستغل التضامن الواسع للساكنة مع قضية أخيه المرحوم محسن فكري لتمرير الأكاذيب وتلفيق التهم''.

وتحدى شقيق المرحوم المعني بالأمر بتأكيد وجود إحدى أبناء خالته بالحسيمة أو في المغرب مصرحا '' أنه لا توجد أي خالة لي في الريف ككل أو بالمغرب، جميع أبناء خالاتي يوجدون في ألمانيا''.

ويأتي التصريح الجديد لأخ المرحوم بعد إنتشار فيديو لشخص يدعي أنه إبن خالة المرحوم محسن فكري، حيث ألقى كلمة في تجمع خطابي مساء أمس الجمعة بالحسيمة، بكون ''وزير الداخلية محمد حصاد قام بتهديد أب محسن فكري قائلا له إن أي فتنة تحدث في الريف ستكون أنت مسؤولا عنها.
وأضاف أخ المرحوم، أنه هناك كلاما كثيرا قيل حول وفاة أخيه وعن المظاهرات وزيارة وزير الداخلية، ولم يرد ، لكنه إضطر للرد على كلمة للشخص المعني يوم أمس والذي ''وصفه بالسفيه'' لأنني ''كنت حاضرا ورأيت وسمعت كل شيئ بأذني'' حسب تعبير شقيق المرحوم.
وفي ذات السياق، قالت مصادر مطلعة من مدينة الحسيمة، أن هناك مجموعة من الأشخاص ليس همهم التضامن مع الشهيد ''محسن فكري'' الذي حضي بتضامن الشعب المغربي، وإنما هدفهم زرع الفتنة لأهداف خاصة بهم، لكن المغاربة لن تنطوي عليهم الحيل المدبرة لهؤلاء.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المرحوم الحسيمة التضامن التصريح حصاد الشهيد الكذب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم محسن فكري | بوليتيك

جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم ''محسن فكري''

البيجيدي يتبرأ من سيارات المرسيدس التي إقتناها مجلس المستشارين | بوليتيك

البيجيدي يتبرأ من سيارات ''المرسيدس'' التي إقتناها مجلس المستشارين

لهذا السبب حل خبراء أمن أتراك بمدينة القنيطرة | بوليتيك

لهذا السبب حل خبراء أمن أتراك بمدينة القنيطرة

الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات | بوليتيك

الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

والد محسن فكري يكشف حقيقة شيك الملك محمد السادس | زووم
منذ 39 دقيقة

والد محسن فكري يكشف حقيقة شيك الملك محمد السادس

تصريح صادم لأم حنونة: بنتي كضربني و قالتي غادي نحرقك فوسط الدار‎ | خارج البلاطو

تصريح صادم لأم حنونة: بنتي كضربني و قالتي غادي نحرقك فوسط الدار‎

حصري : أخ المرحوم محسن فكري ينفي خبر تهديد وزير الداخلية حصاد لأسرته ويتهم المدعي إبن خالته بزرع الفتنة | بــووز

حصري : أخ المرحوم محسن فكري ينفي خبر تهديد وزير الداخلية حصاد لأسرته ويتهم المدعي إبن خالته بزرع الفتنة

دنيا بوتازوت: أغلبية الأصدقاء ديالي رجال وهذا أعز صديق عندي | قنوات أخرى

دنيا بوتازوت: أغلبية الأصدقاء ديالي رجال وهذا أعز صديق عندي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤثر: نزهة الركراكي ترفع تحديا باسم الأمومة التي تسكنها لن أغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتي | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

مؤثر: نزهة الركراكي ترفع تحديا باسم الأمومة التي تسكنها ''لن أغادر فرنسا إلا وسعد لمجرد برفقتي''

بالصورة.. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. مغاربة يُطلقون حملة لمقاطعة الكازوال والبنزين | اقتصاد

بالصورة.. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. مغاربة يُطلقون حملة لمقاطعة الكازوال والبنزين

مثير.. زوج طلق زوجته في شهر العسل بعد أن رآها بدون ماكياج..وها كيفاش عاق بها+صورة | مجتمع

مثير.. زوج طلق زوجته في شهر العسل بعد أن رآها بدون ماكياج..وها كيفاش عاق بها+صورة

جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم محسن فكري | بوليتيك

جريدة العلم الناطقة باسم الاستقلال تتهم أخنوش وتحمله المسؤولية السياسية في حادث المرحوم ''محسن

﻿ ﻿
أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.