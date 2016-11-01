بالفيديو : شقيق ''محسن فكري'' يتبرأ من تصريحات شخص مجهول حول تهديد حصاد لأسرته وينعته بالسفيه

كشف مقطع فيديو لشقيق المرحوم ''محسن فكري''، أن تصريح أحد المتظاهرين في كلمته بالوقفة الاحتجاجية بمدينة الحسيمة مساء أمس الجمعة بتهديد وزير الداخلية أحمد حصاد لعائلة الضحية، مدعيا بكونه إبن خالة

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كشف مقطع فيديو لشقيق المرحوم ''محسن فكري''، أن تصريح أحد المتظاهرين في كلمته بالوقفة الاحتجاجية بمدينة الحسيمة مساء أمس الجمعة بتهديد وزير الداخلية أحمد حصاد لعائلة الضحية، مدعيا بكونه إبن خالة ''محسن فكري''، غير صحيحة وأقواله واتهاماته باطلة.

وتابع شقيق المرحوم، أن ما قاله الشخص أمام المتظاهرين، من كون وزير الداخلية محمد حصاد، قام بتهديد أب محسن قائلا له ''إن أي فتنة تحدث في المغرب ستكون أنت مسؤولا عنها''، مجرد أكاذيب ملفقة، وأن الشخص ''إستغل التضامن الواسع للساكنة مع قضية أخيه المرحوم محسن فكري لتمرير الأكاذيب وتلفيق التهم''.

وتحدى شقيق المرحوم المعني بالأمر بتأكيد وجود إحدى أبناء خالته بالحسيمة أو في المغرب مصرحا '' أنه لا توجد أي خالة لي في الريف ككل أو بالمغرب، جميع أبناء خالاتي يوجدون في ألمانيا''.

ويأتي التصريح الجديد لأخ المرحوم بعد إنتشار فيديو لشخص يدعي أنه إبن خالة المرحوم محسن فكري، حيث ألقى كلمة في تجمع خطابي مساء أمس الجمعة بالحسيمة، بكون ''وزير الداخلية محمد حصاد قام بتهديد أب محسن فكري قائلا له إن أي فتنة تحدث في الريف ستكون أنت مسؤولا عنها.

وأضاف أخ المرحوم، أنه هناك كلاما كثيرا قيل حول وفاة أخيه وعن المظاهرات وزيارة وزير الداخلية، ولم يرد ، لكنه إضطر للرد على كلمة للشخص المعني يوم أمس والذي ''وصفه بالسفيه'' لأنني ''كنت حاضرا ورأيت وسمعت كل شيئ بأذني'' حسب تعبير شقيق المرحوم.

وفي ذات السياق، قالت مصادر مطلعة من مدينة الحسيمة، أن هناك مجموعة من الأشخاص ليس همهم التضامن مع الشهيد ''محسن فكري'' الذي حضي بتضامن الشعب المغربي، وإنما هدفهم زرع الفتنة لأهداف خاصة بهم، لكن المغاربة لن تنطوي عليهم الحيل المدبرة لهؤلاء.