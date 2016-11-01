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مثير.. مقهى يقدم القهوة والمونيكات الجنسية للزبناء مقابل 450 درهم
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 11:56 مثير.. مقهى يقدم القهوة والمونيكات الجنسية للزبناء مقابل 450 درهم | حوادث و حقوق
مثير.. مقهى يقدم القهوة والمونيكات الجنسية للزبناء مقابل 450 درهم
في خطوة غريبة ومثيرة، قرر صاحب مقهى سويسري تقديم خدمة لزبائنه، تتمثل في حصولهم على القهوة مع دمية جنسية لممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي تصل قيمته لحوالي 57 دولار أميركي أي حوالي 450 درهم مغربية.

 ''شوف تيفي''

 في خطوة غريبة ومثيرة، قرر صاحب مقهى سويسري تقديم خدمة لزبائنه، تتمثل في حصولهم على القهوة مع دمية جنسية لممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي تصل قيمته لحوالي 57 دولار أميركي أي حوالي 450 درهم مغربية.

وحسب مصادر إعلامية غربية فإن صاحب فكرة المقهى التي من المنتظر أن تفتتح نهاية السنة الجارية، قال إن الزبون سيكون قادراً على طلب فنجان من القهوة ومن تم اختيار إحدى الفتيات عبارة عن دمية جنسية لممارسة الجنس معها.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن برادلي شافيت، قال من مقهى Facegirl لصحيفة Le Matin السويسرية إن الرجالّ سيتمكّنون من طلب المشروبات التي يريدون ثم سيحصلون بعدها على الراحة والرفاهية في بار المقهى.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوفتيفي الدمية الجنسية الزبناء ممارسة الجنس دولار أمريكي الدرهم مقهى

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