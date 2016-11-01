اعتقال نيمار بمدينة امنتانوت..وها علاش

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة امنتانوت، أمس الجمعة، من اعتقال زعيم عصابة إجرامية ملقب بـ''نيمار'' متخصص في الاتجار في المخدرات.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة امنتانوت، أمس الجمعة، من اعتقال زعيم عصابة إجرامية ملقب بـ"نيمار" متخصص في الاتجار في المخدرات.

وحسب مصادر محلية فإن المصالح الأمنية، قامت بمداهمة مسكن "نيمار" وحجزت كمية مهمة من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن اعتقال "نيمار"، جاء عقب تمكن المصالح الأمنية من اعتقال سائق "طاكسي" كبير يساعد أفراد العصابة في تنقلهم بين مراكش وامنتانوت،والذي كشف عن هوية زعيم العصابة.