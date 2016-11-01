البيجيدي يتبرأ من سيارات ''المرسيدس'' التي إقتناها مجلس المستشارين

نفى فريق حزب فریق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، ''استفاذة عضو الفریق وخلیفة الرئیس عبد الإله الحلوطي من سیارة مرسیدس جدیدة''.

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نفى فريق حزب فریق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، ''استفاذة عضو الفریق وخلیفة الرئیس عبد الإله الحلوطي من سیارة مرسیدس جدیدة''.

وأكد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في بلاغ توضيحي مساء أمس الجمعة، أن موقف فریق ''المصباح'' المعبر عنه في اجتماعات المكتب من خلال ممثله عبد الإله الحلوطي، كان واضحا في التعبیر على أن الحاجة الماسة التي تفرض تجدید حظیرة سیارات المجلس لا تتعارض مع إمكانیة ترشید ھذه العملیة''.



و طالب ممثل الفریق حسب البلاغ ''المكتب باقتناء نفس السیارات التي اقتناھا مكتب مجلس النواب بأثمنة معقولة، وھو ما لم تتم الاستجابة له للأسف الشدید''.

وأضف البلاغ، أن ممثله في مكتب مجلس المستشارين لم يكم ضمن المستفيذين من إحدى 12 ''مرسيديس'' التي إقتناها المجلس بمبلغ يفوق 43 مليون سنتيم لكل سيارة، خلافا لما تم تداوله، محملا المسؤولية لممثلي الفرق الأخرى بالموافقة على إقتناء السيارات الفاخرة التي خلقت نقاشا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.