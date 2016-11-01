لهذا السبب حل خبراء أمن أتراك بمدينة القنيطرة

اختتمت في مدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، فعاليات دورة تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب، استفادت منها عناصر الشرطة المغربية، على يد خبراء أمن أتراك.

شوف تيفي:

اختتمت في مدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، فعاليات دورة تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب، استفادت منها عناصر الشرطة المغربية، على يد خبراء أمن أتراك.

وقال رئيس منطقة الميناء المتوسطي بمدينة طنجة، محمد الحموشي، على هامش الفعاليات إن ''مجموعة من عناصر الشرطة المغربية استفادوا من التدريب على يد خبراء من الشرطة التركية، طيلة أسبوع، في مجال مكافحة الإرهاب''. مضيفا أن ''التدريب جاء في إطار تبادل التجارب مع الجانب التركي بخصوص مكافحة الظاهرة العالمية، التي أصبحت عابرة للحدود وتمس كافة الدول''.

ووصف الحموشي التجربة بـ''المثمرة''، مشيرا إلى أنه جرى تم تبادل الأفكار والتجارب في موضوع محاربة الإرهاب.

بدوره، قال مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، زكرياء عبد العزيز، إن ''التدريب فرصة للتعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً أنه سبق للخبراء المغاربة أن استفادوا من التكوين في تركيا.

وعلى هامش ختام التدريب، نظمت المديرية العامة للأمن التركية بالتعاون مع نظيرتها المغربية، ندوة تثقيفية حول مكافحة الإرهاب في القنيطرة، بحضور السفير التركي لدى الرباط، أدهم أوز، الذي أشاد بجهود المغرب في مكافحة تنظيم ''داعش'' الإرهابي.