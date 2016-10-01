 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لهذا السبب حل خبراء أمن أتراك بمدينة القنيطرة | بوليتيك

لهذا السبب حل خبراء أمن أتراك بمدينة القنيطرة

مول الفايسبوك في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب | نت 2.0

''مول الفايسبوك'' في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب

عاجل.. سكايري تحرشوا ليه بالزوجة ديالو في الطاكسي هو يتعرى في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. سكايري تحرشوا ليه بالزوجة ديالو في الطاكسي هو يتعرى في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة | دولي

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة

الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات | بوليتيك

الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات

كاتب الدولة الأمريكي جون كيري يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر كوب22 | بوليتيك

كاتب الدولة الأمريكي ''جون كيري'' يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر ''كوب22''

عاجل.. الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن الناظور.. وها علاش | بوليتيك

عاجل.. الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن الناظور.. وها علاش

سراح مؤقت للمجرد ووضع سوار إلكتروني له..وتفاصيل جديدة حول ليلة الواقعة | ثقافة و فنون

سراح مؤقت للمجرد ووضع سوار إلكتروني له..وتفاصيل جديدة حول ليلة الواقعة

تفاصيل اكتشاف جثة متعفنة لشاب في خنيفرة | حوادث و حقوق

تفاصيل اكتشاف جثة متعفنة لشاب في خنيفرة

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

''مول الفايسبوك'' في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 09:35 مول الفايسبوك في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب | نت 2.0
''مول الفايسبوك'' في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب
فتحت النيابة العامة في مدينة موينخ الألمانية، تحقيقا ضد الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، مارك زوكربيرغ، وآخرين في الشركة، لـ ''التعمد على تحريض الناس''.

شوف تيفي

فتحت النيابة العامة في مدينة موينخ الألمانية، تحقيقا ضد الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، مارك زوكربيرغ، وآخرين في الشركة، لـ ''التعمد على تحريض الناس''.

وبحسب مجلة ديرشبيغل الألمانية، فإن النيابة فتحت التحقيق ضد زوكربيرغ، لتقاعسه في إزالة خطابات الجرائم، والعنف، وتكذيب المحرقة اليهودية، والكراهية، الأمر الذي يعتبر تعمّدًا على تحريض الناس.

ومن بين الذين فتحت بحقهم تحقيقات، شيرل ساندبيرغ، مديرة الشركة، و''رتشارد آلان'' منسق القارة الأوروبية، و''إيفا ماريا كيرشسايبر'' منسقة ألمانيا.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مول الفايسبوك في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أخيرا و بالفيديو.. الواتساب يطلق خاصية جديدة | نت 2.0

أخيرا و بالفيديو.. الواتساب يطلق خاصية جديدة

عاجل و خطير: هجمات إلكترونية تستهدف أكبر المواقع العالمية منها بايبال و تويتر..هذا مصدرها | نت 2.0

عاجل و خطير: هجمات إلكترونية تستهدف أكبر المواقع العالمية منها ''بايبال'' و'' تويتر''..هذا مصدرها

قرار جديد من شركة آبل..توقيف العمل بجهاز أيفون 4 لهذا السبب | نت 2.0

قرار جديد من شركة ''آبل''..توقيف العمل بجهاز أيفون 4 لهذا السبب

بعد قرار الغرامة..الحبس لكل مستخدم سامسونغ نوت7 | نت 2.0

بعد قرار الغرامة..الحبس لكل مستخدم سامسونغ نوت7

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مشهد غير مسبوق ..قراءة الفاتحة في مسيرة الحسيمة بأيادي تحمل الشموع .. | زووم
منذ 7 دقائق

مشهد غير مسبوق ..قراءة الفاتحة في مسيرة الحسيمة بأيادي تحمل الشموع ..

عندما يبكي الفنان المغربي..الملك نعم عليا بهبة ملكية ف 2006 و مبغاوش يعطيوها ليا وخا مكنلقاش باش نشري الدوا..نداء جد مؤثر | بــووز

عندما يبكي الفنان المغربي..الملك نعم عليا بهبة ملكية ف 2006 و مبغاوش يعطيوها ليا وخا مكنلقاش باش نشري الدوا..نداء جد مؤثر

فضيحة تنفجر بحي الحديقة 2..دارنا غادي تريب بسباب حمام عشوائي و المقدم و القايدة ممسوقينش لينا..بغينا الملك يشوف فينا | خارج البلاطو

فضيحة تنفجر بحي الحديقة 2..دارنا غادي تريب بسباب حمام عشوائي و المقدم و القايدة ممسوقينش لينا..بغينا الملك يشوف فينا

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفتح على افريقيا من قلب الدار البيضاء بعد توقيع الخليع على عدد من الاتفاقيات المهمة | مال و أعمال

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفتح على افريقيا من قلب الدار البيضاء بعد توقيع الخليع على عدد من الاتفاقيات المهمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لهذا السبب حل خبراء أمن أتراك بمدينة القنيطرة | بوليتيك
منذ 41 دقيقة

لهذا السبب حل خبراء أمن أتراك بمدينة القنيطرة

مول الفايسبوك في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب | نت 2.0

''مول الفايسبوك'' في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب

عاجل.. سكايري تحرشوا ليه بالزوجة ديالو في الطاكسي هو يتعرى في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. سكايري تحرشوا ليه بالزوجة ديالو في الطاكسي هو يتعرى في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة | دولي

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة

﻿ ﻿
أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.