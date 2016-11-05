عاجل.. سكايري تحرشوا ليه بالزوجة ديالو في الطاكسي هو يتعرى في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور

شهد شارع لالة الياقوت بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، واقعة خطيرة، بطلها شخص في حالة سكر، قام بالعربدة والتجرد من ملابسه بالكامل تعبيرا منع عن غضبه بعد قيامه أحد الأشخاص بالتحرش بزوجته داخل سيارة

"شوف تيفي"



شهد شارع لالة الياقوت بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، واقعة خطيرة، بطلها شخص في حالة سكر، قام بالعربدة والتجرد من ملابسه بالكامل تعبيرا منع عن غضبه بعد قيامه أحد الأشخاص بالتحرش بزوجته داخل سيارة أجرة كبيرة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر كان في حالة سكر طافح ودخل في عراك عنيف مع شخص آخر كان بدوره في حالة سكر بسبب قيام هذا الأخير بالتحرش بزوجة الأول داخل سيارة الأجرة.



وأضاف المصدر ذاته بأن المعركة تواصلت خارج سيارة الأجرة ما جعلها سائقها يحاول الفرار من المكان خوفا من تعرض باقي الركاب للاعتداء، إلا أن الزوج العاري قام بالصعود على سقف السيارة.



وأوضح ذات المصدر بأن الزوج الهائج وفي غياب تام للأمن بعين المكان، حاول الاعتداء كذلك على زوجته، من خلال رميها بقارورة زجاجية لأنها سمحت للشخص الآخر بالتحرش بها ولم تبدي أي اعتراض.