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مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 01:00 مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة | دولي
مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة
بعد ساعات على انفجار سيارة مفخخة، استهدفت المستشار أحمد أبو الفتوح الذي يتكفل بقضايا متهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، أحبط الأمن المصري، مساء الجمعة، تفجير عبوة ناسفة

شوف تيفي

بعد ساعات على انفجار سيارة مفخخة، استهدفت المستشار أحمد أبو الفتوح الذي يتكفل بقضايا متهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، أحبط الأمن المصري، مساء الجمعة، تفجير عبوة ناسفة بميدان النهضة، غرب العاصمة القاهرة، وألقى القبض على اثنين كانا يستقلان سيارة تحمل العبوة، وفق صحيفة حكومية.

وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية، أن "قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، تمكنت من تفكيك عبوة بدائية الصنع بميدان النهضة داخل سيارة نصف نقل، بعد مطاردتها من قبل ضباط الأمن الوطني، كما تم ضبط الشخصين اللذين استقلا السيارة، وتم اصطحابهما وبقايا العبوة لمركز شرطة الجيزة للعرض على المعمل الجنائي".

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شوف تيفي انفجار سيارة مفخخة إحباط عبوة ناسفة

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