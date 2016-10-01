 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة | دولي

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة

الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات | بوليتيك

الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات

كاتب الدولة الأمريكي جون كيري يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر كوب22 | بوليتيك

كاتب الدولة الأمريكي ''جون كيري'' يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر ''كوب22''

عاجل.. الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن الناظور.. وها علاش | بوليتيك

عاجل.. الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن الناظور.. وها علاش

سراح مؤقت للمجرد ووضع سوار إلكتروني له..وتفاصيل جديدة حول ليلة الواقعة | ثقافة و فنون

سراح مؤقت للمجرد ووضع سوار إلكتروني له..وتفاصيل جديدة حول ليلة الواقعة

تفاصيل اكتشاف جثة متعفنة لشاب في خنيفرة | حوادث و حقوق

تفاصيل اكتشاف جثة متعفنة لشاب في خنيفرة

الرئيس السنيغالي :خطاب الملك محمد بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء من دكار يعبر عن الدلالة الرمزية للعلاقة القائمة بين المغرب و افريقيا | بوليتيك

الرئيس السنيغالي :خطاب الملك محمد بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء من دكار يعبر عن الدلالة الرمزية

أشخاص اقتحموا عمارات في ملك شركة العمران-الجنوب وهددوا القوات العمومية بالعيون+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

أشخاص اقتحموا عمارات في ملك شركة العمران-الجنوب وهددوا القوات العمومية بالعيون+تفاصيل خطيرة

17 مليون مشترك في الإنترنيت بالمغرب حتى الفصل الثالث من سنة 2016 | مجتمع

17 مليون مشترك في الإنترنيت بالمغرب حتى الفصل الثالث من سنة 2016

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات
بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 00:57 الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات | بوليتيك
الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات
أشرف المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي،على إطلاق إستراتيجية جديدة لتنمية مهارات الأطر الأمنية، بما يسمح بضمان التأطير الجيد لمرؤوسيهم، سعيا من المديرية العامة للأمن

"شوف تيفي"

أشرف المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي،على إطلاق إستراتيجية جديدة لتنمية مهارات الأطر الأمنية، بما يسمح بضمان التأطير الجيد لمرؤوسيهم، سعيا من المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن يتشبع موظف الشرطة بثقافة حقوق الإنسان، ويتمكن من مبادئها وأحكامها وتطبيق آلياتها بشكل يمنع أي إخلالات وتجاوزات مهنية أو شخصية تمس بهذه الحقوق والحريات.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن مصدرا مطلعا قال إنه من المنتظر أن تجري إعادة تنظيم دورات تكوينية بولايات الأمن، سيستفيد منها في مرحلة أولى رؤساء المناطق والعمداء المركزيون ورؤساء المصالح الخارجية للشرطة القضائية والاستعلامات العامة ورؤساء الدوائر، قبل أن تستفيد في مرحلة ثانية فئات أخرى من موظفي مختلف مصالح الأمن الوطني.

وسيشمل التكوين لأول مرة محاضرات تستعرض مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الفئات، خصوصا الأطفال والنساء والأشخاص؛ من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية أو الحاطة من الكرامة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحموشي المديرية العامة للأمن الوطني حقوق الإنسان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

كاتب الدولة الأمريكي جون كيري يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر كوب22 | بوليتيك

كاتب الدولة الأمريكي ''جون كيري'' يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر ''كوب22''

عاجل.. الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن الناظور.. وها علاش | بوليتيك

عاجل.. الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن الناظور.. وها علاش

الرئيس السنيغالي :خطاب الملك محمد بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء من دكار يعبر عن الدلالة الرمزية للعلاقة القائمة بين المغرب و افريقيا | بوليتيك

الرئيس السنيغالي :خطاب الملك محمد بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء من دكار يعبر عن الدلالة الرمزية للعلاقة القائمة بين المغرب و افريقيا

بالصورة.. المتضامنون مع محسن فكري نظفوا شوارع الحسيمة بعد نهاية المسيرة في موقف نبيل | بوليتيك

بالصورة.. المتضامنون مع محسن فكري نظفوا شوارع الحسيمة بعد نهاية المسيرة في موقف نبيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة تنفجر بحي الحديقة 2..دارنا غادي تريب بسباب حمام عشوائي و المقدم و القايدة ممسوقينش لينا..بغينا الملك يشوف فينا | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

فضيحة تنفجر بحي الحديقة 2..دارنا غادي تريب بسباب حمام عشوائي و المقدم و القايدة ممسوقينش لينا..بغينا الملك يشوف فينا

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفتح على افريقيا من قلب الدار البيضاء بعد توقيع الخليع على عدد من الاتفاقيات المهمة | مال و أعمال

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفتح على افريقيا من قلب الدار البيضاء بعد توقيع الخليع على عدد من الاتفاقيات المهمة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 05 نونبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 05 نونبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم 05 نونبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم 05 نونبر 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة | دولي
منذ 30 دقيقة

مصر تنجو من انفجار ثان يستهدفها في ظرف أقل من 12 ساعة

الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات | بوليتيك

الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات

كاتب الدولة الأمريكي جون كيري يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر كوب22 | بوليتيك

كاتب الدولة الأمريكي ''جون كيري'' يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر ''كوب22''

عاجل.. الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن الناظور.. وها علاش | بوليتيك

عاجل.. الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن الناظور.. وها علاش

﻿ ﻿
أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.