الحموشي يعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المحتجين وتفريق الوقفات

أشرف المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي،على إطلاق إستراتيجية جديدة لتنمية مهارات الأطر الأمنية، بما يسمح بضمان التأطير الجيد لمرؤوسيهم، سعيا من المديرية العامة للأمن

"شوف تيفي"



أشرف المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي،على إطلاق إستراتيجية جديدة لتنمية مهارات الأطر الأمنية، بما يسمح بضمان التأطير الجيد لمرؤوسيهم، سعيا من المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن يتشبع موظف الشرطة بثقافة حقوق الإنسان، ويتمكن من مبادئها وأحكامها وتطبيق آلياتها بشكل يمنع أي إخلالات وتجاوزات مهنية أو شخصية تمس بهذه الحقوق والحريات.



وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن مصدرا مطلعا قال إنه من المنتظر أن تجري إعادة تنظيم دورات تكوينية بولايات الأمن، سيستفيد منها في مرحلة أولى رؤساء المناطق والعمداء المركزيون ورؤساء المصالح الخارجية للشرطة القضائية والاستعلامات العامة ورؤساء الدوائر، قبل أن تستفيد في مرحلة ثانية فئات أخرى من موظفي مختلف مصالح الأمن الوطني.



وسيشمل التكوين لأول مرة محاضرات تستعرض مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الفئات، خصوصا الأطفال والنساء والأشخاص؛ من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية أو الحاطة من الكرامة.