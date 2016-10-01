كاتب الدولة الأمريكي ''جون كيري'' يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر ''كوب22''

كشفت الخارجية الأمريكية أن كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، سيزور مراكش يومي 15 و16 نونبر الجاري، للمشاركة في المؤتمر الـ 22 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ.

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كشفت الخارجية الأمريكية أن كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، سيزور مراكش يومي 15 و16 نونبر الجاري، للمشاركة في المؤتمر الـ 22 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ.

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، جون كيربي، في بيان له، إن "كاتب الدولة الأمريكي (جون) كيري سيزور يومي 15 و 16 نونبر مراكش، بالمغرب، للمشاركة في المؤتمر ال22 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ”.

وأوضح أن كيري سيلقي، خلال مؤتمر مراكش خطابا يؤكد من خلاله على الحاجة الملحة لمواجهة تغير المناخ، وعلى أهمية العمل المناخي المستمر والطموح بجميع أنحاء العالم.