عاجل.. الحموشي يعفي رئيس منطقة أمن الناظور.. وها علاش

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبة التوبيخ في حق رئيس منطقة أمن الناظور مع إعفائه من مهامه، وذلك على خلفية نتائج البحث الذي باشرته عناصر المفتشية العامة للأمن الوطني، في إطار عمليات التدقيق

"شوف تيفي"

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبة التوبيخ في حق رئيس منطقة أمن الناظور مع إعفائه من مهامه، وذلك على خلفية نتائج البحث الذي باشرته عناصر المفتشية العامة للأمن الوطني، في إطار عمليات التدقيق والافتحاص التي تقوم بها لعدد من المرافق والبنيات المؤسساتية للأمن.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فقد وجهت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك رسالة تنبيه لمسؤول أمني آخر، ولأحد عناصر الأمن بالناظور، وذلك بسبب المؤاخذات المهنية المسجلة في حقهما.

وحسب المصدر ذاته فقد أشَّر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي على قرار إعفاء رئيس أمن الناظور، بسبب تسجيل مجموعة من التجاوزات والاخلالات المهنية المرتبطة بطريقة تدبير الموارد البشرية واللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارته، والتي رصدها تقرير المفتشية العامة.