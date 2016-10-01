تفاصيل اكتشاف جثة متعفنة لشاب في خنيفرة

ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن رائحة كريهة منبعثة من الطابق الأرضي لمنزل بحي في مدينة خنيفرة، قادت إلى اكتشاف جثة رجل عمره 48 سنة، بعدما لفظ أنفاسه وبقي دون أن يعلم أحد بوفاته إلى أن تم فتح السكن صباح

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ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن رائحة كريهة منبعثة من الطابق الأرضي لمنزل بحي في مدينة خنيفرة، قادت إلى اكتشاف جثة رجل عمره 48 سنة، بعدما لفظ أنفاسه وبقي دون أن يعلم أحد بوفاته إلى أن تم فتح السكن صباح اليوم الجمعة 4 نونبر 2016.

وفور الإخبار بالواقعة، انتقلت الشرطة القضائية من أجل المعاينة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

وتضيف المصادر ذاتها، أن انبعاث الرائحة الكريهة بمحيط السكن اضطر بعض الساكنة لإبلاغ السلطات الأمنية، حيث تم الدخول إلى المنزل بإذن من النيابة العامة واكتشاف جثة الشاب في بداية تحللها.

وقد تكلفت عناصر الوقاية المدنية بنقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها ومعرفة أسباب الوفاة، وسط تأثر كبير من طرف جيرانه ومعارفه بالحي.