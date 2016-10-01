أشخاص اقتحموا عمارات في ملك شركة العمران-الجنوب وهددوا القوات العمومية بالعيون+تفاصيل خطيرة

أفادت السلطات المحلية لولاية العيون بأن مجموعة من الأشخاص قاموا، اليوم الجمعة، بتكسير أبواب أربع عمارات في ملك شركة العمران-الجنوب، المتواجدة بحي الوفاق، واقتحموا الشقق الكائنة بها.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت السلطات المحلية لولاية العيون بأن مجموعة من الأشخاص قاموا، اليوم الجمعة، بتكسير أبواب أربع عمارات في ملك شركة العمران-الجنوب، المتواجدة بحي الوفاق، واقتحموا الشقق الكائنة بها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية عملت على إقناع المقتحمين وثنيهم عن مواصلة احتلال ملك الغير، غير أن البعض منهم عمدوا إلى رشق القوات العمومية بالحجارة مما أدى إلى إصابة مجموعة من عناصر هذه القوات.

وخلال هذا التدخل أقدم شخص من بين المقتحمين على صب مادة قابلة للاشتعال على نفسه، فيما عمد شخص آخر إلى التهديد بإلقاء نفسه من شرفة إحدى الشقق المحتلة، إلا أن السلطات العمومية عملت على إفراغ الشقق دون تسجيل أي إصابة في صفوف المقتحمين.

وقد قدمت شركة العمران الجنوب شكاية في الموضوع لدى السلطات القضائية.