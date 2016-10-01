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17 مليون مشترك في الإنترنيت بالمغرب حتى الفصل الثالث من سنة 2016
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 23:14 17 مليون مشترك في الإنترنيت بالمغرب حتى الفصل الثالث من سنة 2016 | مجتمع
17 مليون مشترك في الإنترنيت بالمغرب حتى الفصل الثالث من سنة 2016
أكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن حظيرة مشتركي الانترنيت عرفت تطورا إيجابيا خلال الفصل الثالث من سنة 2016 يقدر بنحو 21.8 في المئة، حيث بلغ عدد المشتركين في الشبكة حوالي 16,92 مليون مشترك، وهو ما

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن حظيرة مشتركي الانترنيت عرفت تطورا إيجابيا خلال الفصل الثالث من سنة 2016 يقدر بنحو 21.8 في المئة، حيث بلغ عدد المشتركين في الشبكة حوالي 16,92 مليون مشترك، وهو ما حمل نسبة النفاذ إلى 50 في المائة من سكان المغرب.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن حظيرة الإنترنيت المتنقل (الجيلان الثالث والرابع) حققت نموا سنويا يقدر ب 22,7 في المئة ب 15,72 مليون مشترك ،وفي نفس المنحى، حققت حظيرة الإنترنيت (أدي إس إل) بدورها نسبة نمو سنوي بلغت 10 في المائة .

أما بالنسبة لحظيرة الهاتف المتنقل، يضيف التقرير، فقد سجلت انخفاضا سنويا يناهز 2,49 في المائة، حيث بلغ عدد المشتركين في الهاتف المتنقل بالمغرب 43,34 مليون مشترك مع نهاية شتنبر الماضي .

ورغم هذا الانخفاض، فإن عدد المشتركين في حظيرة الأداء اللاحق بلغ 2,90 مليون مشترك، بنسبة نمو تقدر ب 9,59 بالمئة ، أما فيما يخص عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل بالأداء المسبق فوصل إلى 40,44 مليون مشترك، مسجلا تراجعا سنويا ب 3,3 في المائة مقارنة مع شتنبر 2015.

وأشار التقرير إلى أن حظيرة الهاتف الثابت سجلت انخفاضا سنويا يقدر ب 7,6 في المائة، حيث بلغت 2,12 مليون مشترك ، في حين عرفت حظيرة أسماء المجال (ما.) نموا يقدر ب 8 في المائة حيث بلغت 62,331 اسم مجال في نهاية شتنبر 2016 .

وفيما يتعلق بالاستعمالات، يؤكد المصدر، فقد سجلت أسعار مكالمات الهاتف المتنقل نهاية الفصل الثالث من سنة 2016، انخفاضا سنويا يقدر ب 18 في المائة حيث بلغ العائد المتوسط للدقيقة للهاتف المتنقل 0,23 درهم للدقيقة . كما عرف متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبون الإنترنيت،مع نهاية شتنبر 2016، استقرارا في حدود 24 درهما في الشهر (دون احتساب الرسوم)، أما بالنسبة للهاتف الثابت، فقد انتقل العائد المتوسط للدقيقة من 0,90 درهما للدقيقة (دون احتساب الرسوم) في 30 شتنبر 2015 إلى 0,98 درهما للدقيقة (دون احتساب الرسوم) مع نهاية شتنبر 2016 .

وعن رواج المكالمات، يضيف التقرير، فقد واصل متوسط الاستعمال الشهري الصادر لكل مشترك في الهاتف المتنقل نموه خلال الفصل الثالث من سنة 2016، إذ بلغ معدل الدقائق المستهلكة لكل مشترك 115 دقيقة في الشهر مع نهاية شتنبر 2016 ، مقابل 98 دقيقة في نهاية شتنبر 2015 .

وبلغ حجم الرواج الإجمالي السنوي الصادر من مكالمات الهاتف المتنقل 43,58 مليار دقيقة مع نهاية شتنبر 2016 مقابل 38,42 مليار دقيقة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية . أما حجم الرسائل النصية القصيرة المتبادلة خلال هذه الفترة، فبلغ 6,4 مليار رسالة مسجلا انخفاضا يقدر ب 52 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2015 .

وبالنسبة للهاتف الثابت، سجل متوسط الاستعمال الشهري الصادر لكل مشترك انخفاضا يناهز 3 في المائة حيث تراجع من 125 إلى 121 دقيقة بين شتنبر 2015 وشتنبر من العام الجاري وفق تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

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