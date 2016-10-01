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بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 23:15 بالصورة.. المتضامنون مع محسن فكري نظفوا شوارع الحسيمة بعد نهاية المسيرة في موقف نبيل | بوليتيك
بالصورة.. المتضامنون مع محسن فكري نظفوا شوارع الحسيمة بعد نهاية المسيرة في موقف نبيل
مباشرة بعد نهاية المسيرة التضامينة مع الراحل محسن فكري، قام المشاركون فيها ببادرة طيبة، تتمثل في تنظيف شوارع مدينة الحسيمة التي مرت شهدت المسيرة.

 "شوف تيفي"

 مباشرة بعد نهاية المسيرة التضامينة مع الراحل محسن فكري، قام المشاركون فيها ببادرة طيبة، تتمثل في تنظيف شوارع مدينة الحسيمة التي مرت شهدت المسيرة.

 ومرت المسيرة التضامنية في أجواء طبعها التنظيم والهدوء، حيث جاب الآلاف من المشاركين شوارع المدينة الريفية حاملين الشموع والعديد من الشعارات السلمية الحضارية الرافضة للفساد والحكرة.

 وطالب المشاركون في هذه المسيرة، المسؤولين بمحاسبة جميع المتورطين في قضية وفاة الراحل محسن فكري قبل أسبوع.

 

 

 

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