خطير..زعيم عصابة ملقب بـ ''بيقال'' قاوم رجال الشرطة بالسلاح الأبيض والكريموجين بأكادير

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، يوم أمس الخميس، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال غاز مسيل للدموع، حيث أوقفت اثنين من عناصرها.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، يوم أمس الخميس، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال غاز مسيل للدموع، حيث أوقفت اثنين من عناصرها.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد تم توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 26 و27 سنة وهما من ذوي السوابق القضائية، بحي أنزا، عقب محاولتهما إرغام أحد المواطنين عن التخلي عن دراجته النارية وتهديده باستعمال كريموجين " مسيل الدموع"، حيث تأتى إيقاف أحدهما بجوار مكان الاعتداء، قبل أن يتم التوصل إلى مكان تواجد الجاني الثاني، الملقب بــ"بيقال"، والذي أبدى مقاومة عنيفة لعناصر الشرطة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض من الحجم الكبير وكذا بقنينة غاز مسيل للدموع كان يتحوز عليهما.

وأضح المصدر ذاته بأنه تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر مبحوث عنه من طرف مصالح الأمن في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والضرب والجرح بواسطته، وقد جرى وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.